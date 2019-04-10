Танзания готова развивать всестороннее торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танзания и Беларусь намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество. Договоренность об этом достигнута в ходе рабочего визита в эту страну Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Кении и по совместительству в Эфиопии, Уганде, Танзании Дмитрия Куптеля, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Кении.

Глава белорусской дипмиссии посетил город Дар-эс-Салам и столицу страны Додом, где встретился с руководством министерств иностранных дел, обороны, сельского хозяйства, Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты, а также Фонда частного сектора Танзании.

"Стороны подтвердили готовность развивать всестороннее торгово-экономическое сотрудничество с акцентом на сферы сельского хозяйства, промышленности, инфраструктуры, образования, безопасности, - уточнили в посольстве. - Отмечена необходимость скорейшего подписания ряда двусторонних соглашений в упомянутых сферах. В части развития политического диалога согласовано продолжить взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств двух стран, в том числе в рамках международных организаций".

Двусторонние отношения Беларуси и Танзании существенно активизировались после 2016 года. Тогда в Минске состоялся совместный бизнес-форум, а в 2017 году объем товарооборота возрос более чем в 7 раз - с $6,6 млн в 2016-м до почти $48 млн. В этом же году посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Танзании. Также танзанийской стороне был передан на рассмотрение пакет двусторонних соглашений. За прошлый год товарооборот между странами несколько снизился - до $30 млн. -0-