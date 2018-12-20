Тарифная ставка первого разряда в 2019 году вырастет на 5,5% - Ермолович

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Увеличение тарифной ставки первого разряда в следующем году планируется на уровне 5,5%. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам министра, ожидается, что средняя зарплата бюджетников в 2018 году сложится на уровне Br740, а в следующем году увеличится на Br70 до Br810. "Прирост связан с тем, что мы, начиная уже со второго полугодия, приняли ряд решений по повышению зарплаты", - напомнил Максим Ермолович.
Он добавил, что в 2019 году будут реализованы дополнительные меры по повышению зарплат низкооплачиваемой категории населения.-0-
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