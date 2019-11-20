Татарицкий избран зампредседателя рабочей группы в области стандартизации ЕЭК ООН

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Госстандарта Валентин Татарицкий избран заместителем председателя рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования ЕЭК ООН на заседании в Женеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Переизбрание должностных лиц на пост председателя и его заместителей проводится каждые два года, как это определено правилами процедуры ЕЭК ООН. Валентин Татарицкий будет осуществлять свои полномочия в 2020-2021 годах.

Валентин Татарицкий. Фото Госстандарта

29-е заседание рабочей группы проходит 20-22 ноября в Женеве. На нем, в частности, будут представлены доклад о проекте по расширению использования добровольных стандартов в поддержку Целей в области устойчивого развития, инициатива "Учет гендерных аспектов в стандартах и технических регламентах", а также деятельность группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования.

Также участники обсудят план работ на 2019-2020 годы, направления работы по надзору за рынком и международное сотрудничество.

В настоящее время государствами - членами ЕЭК ООН являются 56 государств. Рабочая группа по политике в области стандартизации входит в состав руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли. Участие Беларуси в заседаниях группы способствует применению общепризнанной практики и подходов для совершенствования нормативной правовой базы в стране и на территории Евразийского экономического союза, снижения технических барьеров в торговле.-0-