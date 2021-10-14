Татарицкий: стандартизация направлена на повышение конкурентоспособности белорусских товаров и услуг

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стандартизация направлена на повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции и услуг, экономическое и социальное развитие. Такое мнение высказал председатель Госстандарта Валентин Татарицкий на праздничном мероприятии ко Дню стандартизации и Всемирному дню стандартизации (14 октября), сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

Валентин Татарицкий отметил: День стандартизации - это профессиональный праздник тысяч специалистов, которые делом своей жизни выбрали разработку регламентов и стандартов, оценку соответствия их требованиям продукции, услуг, систем менеджмента, проведение измерений, а также тех, кто волей судьбы вовлечен в эту сферу. "Стандарты - инструмент, без которого невозможно представить динамичное развитие промышленности, информационных технологий, менеджмента, бизнеса, - подчеркнул он. - Сфера стандартизации обширна и направлена на повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции и услуг, экономическое и социальное развитие".

По мнению председателя комитета, не случайно Всемирный день стандартизации в нынешнем году проходит под девизом "Стандарты для достижения Целей устойчивого развития". "Этот факт говорит о том, что мировое глобальное движение, необходимое для развития и консолидации общества, не может быть построено без такого инструмента, как стандартизация, без нее не достичь цивилизованного и взаимовыгодного сотрудничества. Перспективный план разработки межгосударственных и государственных стандартов для реализации ЦУР, рассчитанный до 2030 года, отражает политику и задачи в области стандартизации, направленные на расширение производства, экспортного потенциала, цифровых технологий, энергоэффективности", - отметил он.

Валентин Татарицкий поздравил коллег, которые трудятся как в системе стандартизации, так и в различных отраслях экономики, науки, образования, и пожелал профессиональных успехов, креативных идей, новых открытий и проектов.

Председатель Госстандарта также ознакомил участников мероприятия с поздравлением премьер-министра Беларуси Романа Головченко по случаю Дня стандартизации.

С приветственным словом к присутствующим обратился директор БелГИСС Александр Скуратов, отметив, что для работников системы Госстандарта "стандарты - это не просто технические требования, это работа, и она занимает много времени, поэтому стандарты - часть нашей жизни". Он пожелал всем крепкого здоровья, ощущения достигнутых результатов, творческих идей и благополучия.

Участников праздника также приветствовал председатель Минской городской организации Белорусского профессионального союза работников государственных и других учреждений Владимир Зубрик. Он отметил: "Благодаря стандартам, продукция предприятий Беларуси соответствует международным требованиям, и к нашей продукции относятся с большим уважением во многих странах мира". Владимир Зубрик поблагодарил Валентина Татарицкого за поддержку профсоюзного движения и вручил ему почетную грамоту.

В честь профессионального праздника - Дня стандартизации - почетными грамотами и грамотами Госстандарта, а также благодарностями председателя комитета был отмечен высокий профессионализм и добросовестный труд 70 специалистов отрасли.

Принимая благодарность председателя Госстандарта, директор Брестского ЦСМС Нина Бусень поблагодарила за высокую оценку своей работы и работы коллектива центра: "Полученная награда говорит о том, что труд коллектива востребован и необходим как предприятиям и отраслям, так и каждому потребителю".

Грамотами Госстандарта также награждены работники Секретариата Палаты представителей Национального собрания, Национального статистического комитета, Института прикладной физики Национальной академии наук Беларуси, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ОАО "АГАТ - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления", Новогрудский завод газовой аппаратуры, "Белвторчермет".-0-