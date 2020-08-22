Техника БЕЛАЗ помогает наращивать объемы добычи угля на Сахалине

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом полугодии 2020 года 14 новых карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75306 грузоподъемностью 220 т приступили к работе на Солнцевском угольном разрезе (СУР) - ключевом угледобывающем активе Восточной горнорудной компании (Сахалинская область, Россия). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

"Наращивание транспортных мощностей, в том числе за счет ввода в эксплуатацию партии 220-тонных БЕЛАЗов, позволило нашему партнеру - Восточной горнорудной компании - значительно повысить производственные показатели угледобычи", - отметили в пресс-службе.

В целом на перевозке вскрышной породы в СУРе сейчас задействованы 130-тонные машины БЕЛАЗ-75131 (25 единиц) и самые большие карьерные самосвалы разреза - 220-тонники БЕЛАЗ-75306 (69 машин).

За все время работы на Сахалине 220-тонные карьерные самосвалы зарекомендовали себя как надежные, конкурентоспособные машины с низким уровнем эксплуатационных затрат и высокой производительностью при перевозках, отметили на предприятии.

Работники Солнцевского угольного разреза подчеркивают, что даже с такими внушительными размерами современные представители марки БЕЛАЗ удобны и маневренны в управлении.

За первые шесть месяцев 2020 года Восточная горнорудная компания получила на Солнцевском месторождении более 5 млн т угля, что на 33% больше объемов, полученных в январе - июне 2019 года. Добиться такого существенного прироста горнякам СУР удалось благодаря масштабной инвестиционной программе по обновлению парка высокопроизводительной и эффективной горной техники, одна из главных ролей в которой отведена 220-тонным карьерным самосвалам БЕЛАЗ.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-