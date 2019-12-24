Техника, строительство домов, развязок и заводов - что Беларусь готова предложить Москве

24 декабря, Минск /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Новые направления возможного сотрудничества Беларуси и Москвы озвучил посол Беларуси в России Владимир Семашко на заседании рабочей группы о координации взаимодействия Беларуси и Москвы, которое состоялось сегодня в мэрии российской столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Семашко отметил, что четвертый год подряд товарооборот Беларуси и Москвы показывает положительную динамику. К примеру, в текущем году ожидается рост двусторонней торговли на 3% по сравнению с 2018 годом. Вместе с тем, считает посол, в сотрудничестве есть немало резервов.

В частности, он констатировал, что Беларусь практически не участвует в реализации московской программы по сбору и утилизации мусора. При этом Беларусь производит всю необходимую технику, а также обладает технологиями переработки мусора. "Мы готовы под ключ строить мусороперерабатывающие заводы и поставлять необходимую технику", - сказал дипломат.

По мнению Владимира Семашко, белорусская сторона недостаточно участвует и в программе по переоснащению городского транспорта Москвы. Он напомнил, что белорусские предприятия производят всю линейку пассажирского транспорта: трамваи, в том числе скоростные, электробусы, автобусы на различных видах топлива, электропоезда и т.д. При этом выпускаемые в Беларуси электробусы эффективнее тех, которые сейчас закупаются Москвой.

Беларусь также готова участвовать в строительстве дорожных развязок, для этого есть свободные мощности и техника. Кроме того, белорусская сторона готова работать и на строительстве жилых домов. Владимир Семашко отметил, что подобный положительный опыт белорусская сторона имеет в Калужской, Воронежской и Липецкой областях, где жилье белорусские строители возводят вместе с необходимыми социальными объектами.

В качестве одного из примеров сотрудничества посол привел создание белорусско-российского предприятия по выпуску лифтов. Раньше белорусская сторона практически отсутствовала в сфере поставки лифтового оборудования в российскую столицу. Созданное совместное предприятия уже прошло все необходимые испытания, сертификацию и начало поставки продукции. В год на этом СП планируется выпускать до 10 тыс. лифтов. "Это пример конкретной работы", - подчеркнул Владимир Семашко.

Беларусь продолжит участвовать в поставках продовольствия на московский рынок. При этом он отметил, что разработанная сторонами интеграционная дорожная карта в сфере агропромышленного комплекса позволит снять имеющиеся до сих пор проблемы с поставками белорусского продовольствия на российский рынок. -0-

Руководство Москвы отмечает вклад белорусских специалистов в строительство метро Министр правительства Москвы также подчеркнул, что Беларусь является ключевым партнером в обеспечении продовольствием жителей российской столицы.