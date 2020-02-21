Техрегламент ЕАЭС на мясную продукцию будет изменен

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня на заседании в Москве поручил разработать изменения в техрегламент "О безопасности мяса и мясной продукции", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Предусматривается включить в техрегламент союза "О безопасности мяса и мясной продукции" требования по указанию пищевой ценности в маркировке продуктов убоя и мясной продукции, - пояснили в ЕЭК. - Ответственным разработчиком этих изменений определена российская сторона, а завершение внутригосударственного согласования намечено на второй квартал 2021 года".

Второй блок изменений будет касаться уточнения понятийного аппарата техрегламента. "Эту часть изменений разработает Казахстан. Предполагается, что внутригосударственное согласование в этой части завершится во втором квартале 2022 года", - отметили в пресс-службе.

"Эти изменения инициированы с учетом практики применения технического регламента и поддержаны всеми странами ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.-0-