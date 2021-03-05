Техрегламент на принадлежности к вэйпам и электронным сигаретам появится в ЕАЭС

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня принял решение о разработке технического регламента на никотинсодержащую продукцию. Соответствующие изменения внесены в план разработки техрегламентов Евразийского экономического союза. Об этом сообщила на брифинге по итогам заседания помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Речь идет о никотинсодержащей продукции, которая не относится к табачной. Это, к примеру, картриджи для электронных сигарет или вэйпов, жидкости для их заправки, жевательные и рассасываемые продукты, которые содержат никотин, в том числе более концентрированные его формы в виде солей", - пояснила Ия Малкина.

Разработчиком техрегламента выступит Армения. Итоги внутригосударственного согласования будут представлены в ЕЭК в IV квартале 2022 года.-0-