Текстильные предприятия "Беллегпрома" планируют искать новых партнеров и наращивать экспорт в ЕС

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Текстильные производства "Беллегпрома" планируют искать новых партнеров и наращивать экспорт в страны Европейского союза. Об этом во время онлайн-коллегии предприятий отрасли сказала глава концерна Татьяна Лугина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Беллегпрома".

"В силу объективных причин - закрытых границ, падения покупательской способности населения и других - ситуация в отрасли непростая. Однако задачи, поставленные руководством страны на 2020 год, должны быть выполнены. Особенно важно сейчас быстро сориентироваться на внешних рынках, наращивать экспорт при первой же возможности по тем векторам, которые ранее были заняты. Азиатское пребывание на рынках Евросоюза снижается, поэтому нужно активно искать новых партнеров, занимая образовавшиеся ниши", - подчеркнула Татьяна Лугина.

С докладом по итогам первых месяцев года выступил курирующий текстильную отрасль первый заместитель председателя концерна Виталий Дединец. По его словам, несмотря на сложную эпидситуацию, рост индекса промышленного производства за январь - апрель по сравнению с соответствующим периодом прошлого года можно отметить у Оршанского льнокомбината (103,1%), ОАО "Камволь" (109,2%), ОАО "Слонимская КПФ" (100,1%), ОАО "Моготекс" (107,9%), ОАО "ВКШТ" (138,9%), ОАО "Лента" (101,2%) и ООО "МедЛен" (152,3%).

Среднемесячная заработная плата по итогам января - марта составила Br819,1, в том числе в марте - Br881,4. Номинальная зарплата работников отрасли в первом квартале увеличилась к соответствующему периоду 2019 года на 16,5%, в том числе в марте - на 22,8%.

Организации текстильной отрасли за январь - март освоили Br2277 тыс. инвестиций в основной капитал, что составляет 30,4% общего объема инвестиций. Наибольший объем инвестиций в основной капитал освоен Оршанским льнокомбинатом - Br1737 тыс.

В соответствии с указом №505 ОАО "Камволь" реализует инвестпроект по организации производства суконных тканей.

Исполняется поручение главы государства по подготовке экономически обоснованных предложений о дальнейшем развитии Оршанского льнокомбината, в том числе организации углубленной переработки короткого льноволокна с выпуском изделий санитарно-гигиенического, медицинского назначения и увеличении переработки этого льноволокна на 30-40%. В связи с этим на предприятии запланирован третий этап модернизации (2019-2023 годы). "Предусматривается выполнение в 2019-2020 годах мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции фабрики №1. Речь идет о дополнительной установке оборудования по очистке и линии по котонизации короткого льноволокна, а также оборудования для его отбелки, - пояснили в пресс-службе. - Это позволит получить новый продукт - отбеленное котонизированное льноволокно, часть которого предполагается направить на выпуск изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения".

В завершение коллегии участники обсудили основные проблемные вопросы, возможности внутриотраслевой кооперации для повышения эффективности работы предприятий в складывающейся экономической ситуации.

Закрывая конференцию, глава "Беллегпрома" отметила: "Нынешняя стрессовая ситуация - это еще и вызов, стимул, чтобы пересмотреть наши подходы, активнее работать с собственными и сторонними торговыми онлайн-площадками, искать новых партнеров как внутри страны, так и за рубежом по мере открытия границ".

Татьяна Лугина, обращаясь к участникам, еще раз подчеркнула значимость работы с персоналом - как с приходящими на предприятия молодыми специалистами и грамотными профессионалами маркетинговых служб, так и с трудовыми коллективами в целом. "Сейчас в связи с непростой ситуацией на рынке труда у нас есть возможность находить грамотных специалистов, как управленческого звена, так и рабочих. И особенно хочу обратить ваше внимание на сохранение трудовых коллективов и обеспечение всех социальных гарантий работникам. Людей надо поддержать", - сказала она.-0-