Текстильные предприятия "Беллегпрома" планируют искать новых партнеров и наращивать экспорт в ЕС

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 20 мая 2020
Минск Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:29 Объем экспорта резидентов СЭЗ "Минск" в I квартале вырос более чем на 25% Регионы
14:26 Мингорисполком и облисполкомы проведут 23 мая прямые телефонные линии Общество
14:18 Свыше 30 млн человек в ЕС рискуют потерять работу в ближайшие месяцы В мире
13:59 Ребенок пострадал при столкновении маршрутки и легковушки в Минске Происшествия
13:48 Крупную партию сигарет конфисковали у жителя Могилева Происшествия
13:40 Виктор Гончаренко подписал новый контракт с ЦСКА Спорт
13:27 Средневековый меч найден на берегу Березины в Бобруйске Культура
13:27 Забота и внимание к медикам помогают в борьбе с вирусом - врач-инфекционист Регионы
13:21 Житель Несвижского района предстанет перед судом за жестокое убийство коллеги Происшествия
13:21 Белорусский рубль на торгах 20 мая укрепился к трем основным валютам Экономика
13:19 Жительница Минской области обокрала пенсионерку, чтобы погасить кредит Происшествия
13:14 Сделки с участием Института недвижимости и оценки за 20 лет пополнили бюджет на $7 млрд Экономика
13:09 Прокуратура Брестской области выявила нарушения в АПК во время посевной кампании Регионы
13:01 "Белавиа" разъяснила схему возврата денег за билеты на отмененные рейсы Общество
12:59 За период нерабочих дней число безработных в России выросло почти до 1,7 млн В мире
12:55 Новополочанка отдала мошеннику Br10 тыс. за помощь в переезде в Израиль Происшествия
12:54 ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты Беларуси Политика
12:50 Рецидивист из Новолукомля за угон автомобиля в Бресте осужден на 5 лет колонии Происшествия
12:44 Борисовчанин повредил ножом колеса трех автомобилей Происшествия
12:43 Белорусские и польские актеры вместе прочитают "Пана Тадеуша" онлайн Культура
12:33 В Гродно донорами плазмы стали 17 человек, еще 20 готовятся к процедуре Регионы
12:30 Текстильные предприятия "Беллегпрома" планируют искать новых партнеров и наращивать экспорт в ЕС Экономика
12:22 На Мозырском НПЗ возводят азотную станцию Регионы
12:10 В Бресте мусоровоз сбил шестилетнего ребенка Происшествия
12:10 Правоохранители раскрыли кражу древесины в Столбцовском районе Происшествия
12:05 В Беларуси до 2025 года построят 1461 станцию обезжелезивания в сельской местности Общество
12:03 Завершено расследование дела о мошенничестве с недвижимостью Происшествия
11:53 СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения Ми-8 в Подмосковье В мире
11:53 Кого считать волонтером, как налаживать партнерство - в закон о БОКК внесены изменения Общество
11:50 Жительница Барановичей во время прогулки по лесу обнаружила артснаряд Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
20 мая 2020, 12:30

Текстильные предприятия "Беллегпрома" планируют искать новых партнеров и наращивать экспорт в ЕС

Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина. Фото из архива
Председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина. Фото из архива

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Текстильные производства "Беллегпрома" планируют искать новых партнеров и наращивать экспорт в страны Европейского союза. Об этом во время онлайн-коллегии предприятий отрасли сказала глава концерна Татьяна Лугина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Беллегпрома".

"В силу объективных причин - закрытых границ, падения покупательской способности населения и других - ситуация в отрасли непростая. Однако задачи, поставленные руководством страны на 2020 год, должны быть выполнены. Особенно важно сейчас быстро сориентироваться на внешних рынках, наращивать экспорт при первой же возможности по тем векторам, которые ранее были заняты. Азиатское пребывание на рынках Евросоюза снижается, поэтому нужно активно искать новых партнеров, занимая образовавшиеся ниши", - подчеркнула Татьяна Лугина.

С докладом по итогам первых месяцев года выступил курирующий текстильную отрасль первый заместитель председателя концерна Виталий Дединец. По его словам, несмотря на сложную эпидситуацию, рост индекса промышленного производства за январь - апрель по сравнению с соответствующим периодом прошлого года можно отметить у Оршанского льнокомбината (103,1%), ОАО "Камволь" (109,2%), ОАО "Слонимская КПФ" (100,1%), ОАО "Моготекс" (107,9%), ОАО "ВКШТ" (138,9%), ОАО "Лента" (101,2%) и ООО "МедЛен" (152,3%).

Среднемесячная заработная плата по итогам января - марта составила Br819,1, в том числе в марте - Br881,4. Номинальная зарплата работников отрасли в первом квартале увеличилась к соответствующему периоду 2019 года на 16,5%, в том числе в марте - на 22,8%.

Организации текстильной отрасли за январь - март освоили Br2277 тыс. инвестиций в основной капитал, что составляет 30,4% общего объема инвестиций. Наибольший объем инвестиций в основной капитал освоен Оршанским льнокомбинатом - Br1737 тыс.

В соответствии с указом №505 ОАО "Камволь" реализует инвестпроект по организации производства суконных тканей.

Исполняется поручение главы государства по подготовке экономически обоснованных предложений о дальнейшем развитии Оршанского льнокомбината, в том числе организации углубленной переработки короткого льноволокна с выпуском изделий санитарно-гигиенического, медицинского назначения и увеличении переработки этого льноволокна на 30-40%. В связи с этим на предприятии запланирован третий этап модернизации (2019-2023 годы). "Предусматривается выполнение в 2019-2020 годах мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции фабрики №1. Речь идет о дополнительной установке оборудования по очистке и линии по котонизации короткого льноволокна, а также оборудования для его отбелки, - пояснили в пресс-службе. - Это позволит получить новый продукт - отбеленное котонизированное льноволокно, часть которого предполагается направить на выпуск изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения".

В завершение коллегии участники обсудили основные проблемные вопросы, возможности внутриотраслевой кооперации для повышения эффективности работы предприятий в складывающейся экономической ситуации.

Закрывая конференцию, глава "Беллегпрома" отметила: "Нынешняя стрессовая ситуация - это еще и вызов, стимул, чтобы пересмотреть наши подходы, активнее работать с собственными и сторонними торговыми онлайн-площадками, искать новых партнеров как внутри страны, так и за рубежом по мере открытия границ".

Татьяна Лугина, обращаясь к участникам, еще раз подчеркнула значимость работы с персоналом - как с приходящими на предприятия молодыми специалистами и грамотными профессионалами маркетинговых служб, так и с трудовыми коллективами в целом. "Сейчас в связи с непростой ситуацией на рынке труда у нас есть возможность находить грамотных специалистов, как управленческого звена, так и рабочих. И особенно хочу обратить ваше внимание на сохранение трудовых коллективов и обеспечение всех социальных гарантий работникам. Людей надо поддержать", - сказала она.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЕС предприятие экспорт
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 20 мая укрепился к трем основным валютам
Фото из архива Сделки с участием Института недвижимости и оценки за 20 лет пополнили бюджет на $7 млрд
Фото из архива Одобрены изменения в Договор о ЕАЭС, касающиеся взимания НДС
Фото из архива Заготовка травяных кормов началась в Беларуси
Эксперты высказались по поводу перспектив ГМО-продукции на фоне дефицита на мировом рынке
Фото из архива Правительство выделило Минсвязи и Минтрансу более Br2,5 млн на научные исследования
Главное
Лидеры ЕАЭС в целом одобрили стратегические направления развития интеграции, но окончательно не приняли
В Беларуси выздоровели и выписаны 10 620 пациентов с COVID-19
Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 8%
"Ницца": современный аристократизм. В столичном комплексе "Минск Мир" – старт продаж нового дома!
Топ-новости
ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп по выдвижению кандидатов в Президенты Беларуси
Улахович: 2020 год показывает ключевую ценность продовольственной безопасности
Минобразования рекомендует вручать аттестаты 10-11 июня в торжественной обстановке
Старт продаж Chevrolet в Минске
Дожди и ночные заморозки ожидаются в Беларуси 21 мая
Забота и внимание к медикам помогают в борьбе с вирусом - врач-инфекционист
"Белавиа" разъяснила схему возврата денег за билеты на отмененные рейсы
Православные верующие празднуют явление Жировичской иконы Божией Матери
Заготовка травяных кормов началась в Беларуси
Минск до 2025 года полностью переведут на водоснабжение из подземных источников
Кого считать волонтером, как налаживать партнерство - в закон о БОКК внесены изменения
Беларусь поднялась в мировом рейтинге почтовых служб на 21-е место
НАН Беларуси проведет Неделю родной природы 22-29 мая
Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси
Текстильные предприятия "Беллегпрома" планируют искать новых партнеров и наращивать экспорт в ЕС
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.