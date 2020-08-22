Текстильные предприятия "Беллегпрома" планируют увеличивать продажи и искать новые рынки сбыта

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Текстильные предприятия концерна "Беллегпром" планируют увеличивать продажи и искать новые рынки сбыта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.

Итоги работы текстильных предприятий концерна в первом полугодии текущего года подвели в формате видеоконференции. Глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина отметила устойчивую положительную динамику экспорта: январь-июнь - 81,4%, январь-июль - 84,6%, прогноз на январь-август - 86,5%. Стабильно увеличивается и индекс промышленного производства: январь-июнь - 97,1%, январь-июль - 97,6%, прогноз на январь-август - 98,3%. Рентабельность продаж по итогам полугодия составила 7%.

Председатель концерна подчеркнула, что на второе полугодие первоочередными задачами станут увеличение продаж, в том числе поиск новых рынков сбыта, а также увеличение заработной платы.

Татьяна Лугина обратилась к руководителям предприятий с просьбой найти возможности для выплаты заработной платы раньше установленных дат, чтобы работники смогли спокойно подготовить детей к началу нового учебного года.

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Они выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% общего объема отечественных непродовольственных товаров.-0-