Теплая погода и запасы влаги хорошо повлияют на урожай - Белгидромет

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода и достаток влаги окажут положительное влияние на формирование урожая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Теплая погода в сочетании с достатком влаги в ближайшее время окажет положительное влияние на формирование урожая кукурузы, корнеплодов, овощей, на отрастание трав после укоса", - рассказали в Белгидромете.

В третьей декаде августа ожидается преимущественно без осадков, погода будет способствовать просыханию переувлажненных почв и проведению уборочных работ.

В большинстве районов республики запасы продуктивной влаги в почве хорошие и повышенные. В Витебской, на северо-востоке Могилевской области, а также в северных и некоторых центральных районах Минской области запасы влаги в полуметровом горизонте почвы достигают 120-150 мм. На переувлажненных площадях условия осложнились в первую очередь для картофеля.

На момент определения влажности лишь местами в Гродненской и на западе Брестской области содержание влаги в почве было ниже оптимальных значений. Прошедшие в последние дни дожди пополнили здесь запасы почвенной влаги.-0-