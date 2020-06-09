Теплая погода в ближайшее время ускорит развитие сельхозкультур - Белгидромет

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время под влиянием очень теплой погоды развитие сельскохозяйственных культур ускорится, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В связи с повышением температуры агрометеорологические условия будут способствовать нарастанию листьев кукурузы, развитию других теплолюбивых культур.

Сейчас в развитии яровых зерновых культур есть отставание от прошлогодних сроков. Это обусловлено пониженным температурным режимом в апреле и в мае. Вместе с тем, как отметили агрометеорологи, после прошедших дождей на большинстве площадей посевы хорошо обеспечены почвенной влагой.

В минувшие сутки в Беларуси была очень теплая погода со среднесуточной температурой на 6-9 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура вчера днем составила 27-31 градус тепла, минимальная прошедшей ночью находилась в пределах 14-20 градусов выше нуля.-0-

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