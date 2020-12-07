Точечные решения ЕЭК позволили снизить неблагоприятные последствия пандемии - Малкина

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Точечные решения, принятые Евразийской экономической комиссией, позволили снизить неблагоприятные последствия пандемии для экономик стран Евразийского экономического союза. Об этом заявила сегодня во время видеомоста помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа нового состава Коллегии ЕЭК в 2020 году стартовала в условиях распространения коронавирусной инфекции, - сказала Ия Малкина. - С первых дней пандемии комиссия функционирует бесперебойно. Многие негативные факторы и неблагоприятные тенденции в экономиках были снижены благодаря точечным решениям, которые приняла комиссия".

Она напомнила, что решениями органов ЕАЭС был введен запрет на вывоз определенных видов продовольственных товаров, продукции медицинского назначения, а также обнулены пошлины на импорт социально значимых товаров, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, отдельных видов медицинского оборудования и материалов. Принят перечень совместных мер правительств и национальных банков, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях пандемии. "Он подразумевает среди прочего использование зеленого коридора в торговле между нашими странами, упрощенное таможенное оформление, усиление взаимодействия уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - отметила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-