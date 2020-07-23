Торгово-промышленные палаты стран ЕАЭС обсудили возобновление деловой активности в условиях пандемии

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович принял участие в XII заседании Консультативного совета палат государств - членов ЕАЭС в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в БелТПП.

Были рассмотрены вопросы совместной подготовки предложений, направленных на возобновление деловой активности в странах ЕАЭС в условиях пандемии, содействие бесперебойному и эффективному взаимодействию бизнеса, устранение барьеров во взаимной торговле.

По инициативе белорусской стороны участники мероприятия также обсудили вопрос об условиях доступа промышленных товаров стран ЕАЭС к государственным закупкам на территории России в связи с принятием постановления российского правительства от 30 апреля 2020 года №616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства". Представители ТПП определили комплекс мер по решению спорных вопросов и первоочередные совместные шаги для обеспечения равного доступа товаров на рынки стран ЕАЭС, отметили в Белорусской торгово-промышленной палате.

В заседании также приняли участие президент Торгово-промышленной палаты Армении Мартин Саргсян, председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов, старший вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Амангельды Давлеталиев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко и советник президента Торгово-промышленной палаты России Георгий Петров.-0-

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