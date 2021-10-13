Торговый дом белорусских строительных материалов планируется открыть в Казахстане

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин встретился с первым вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбеком Ускенбаевым. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества двух стран в строительной сфере, включая реализацию в Казахстане проекта "Белорусский квартал", - отметили в МИД.

Речь также шла об организации совместного предприятия по производству керамической плитки и создании торгового дома белорусских строительных материалов.-0-