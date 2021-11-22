22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и ОАЭ за последние пять лет вырос более чем в три раза. Об этом сказал министр экономики Александр Червяков во время церемонии открытия Национального дня Беларуси на всемирной выставке "ЭКСПО-2020" в Дубае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты связывают самые тесные отношения. История дипломатических связей насчитывает уже более 30 лет. Сегодня ОАЭ - важный для нас торговый партнер в регионе залива, значимый инвестор в белорусскую экономику. За последние пять лет товарооборот вырос более чем в три раза. Уверенно растут объемы двусторонней торговли услугами. Мы и дальше будем стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере торговли",- сказал Александр Червяков.

По его словам, увеличивается приток инвестиций ОАЭ в Беларусь. "С 2016 года объемы возросли почти в четыре раза. Эти тенденции свидетельствуют о повышении заинтересованности инвесторов к Беларуси. И мы не стоим на месте. У нас уже есть планы по реализации новых, весьма амбициозных проектов, которые позволят нам закрепить ранее достигнутые результаты в инвестиционном взаимодействии", - пояснил министр.

Беларусь в рамках выставки поставила перед собой задачу максимально раскрыть инвестиционные и инновационные возможности страны. "В белорусском павильоне представлены наши новейшие достижения в экономике, науке, сфере культуры. В экспозиции рассказывается о природном разнообразии нашей страны, как внедряются передовые технологии и высокие экологические стандарты, при этом бережно сохраняются национальные традиции. Уверен, что белорусская экспозиция станет эффективной площадкой для встреч и переговоров не только с нашими партнерами из ОАЭ, но и других государств-участниц. Беларусь открыта для всех, поэтому мы инициировали в рамках Национального дня проведение белорусского инвестиционного форума. Это мероприятие позволит познакомить с нашей страной широкий круг участников, представить инвестиционный потенциал, а также перспективы для сотрудничества и самое главное - достигнуть договоренностей по реализации совместных проектов, которые позволят привнести в мир новые технологии, новые продукты, знания и опыт. Участники, посетители выставки из разных уголков мира имеют возможность оценить национальную самобытность Беларуси, ее историко-культурное наследие, спортивные достижения, народное мастерство, кухню и традиции", - констатировал руководитель экономического ведомства.-0-