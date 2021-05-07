Товарооборот между Беларусью и Узбекистаном за I квартал увеличился на 25,3% до $67,5 млн

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем товарооборота Беларуси и Узбекистана в январе-марте 2021 года составил $67,5 млн, что на 25,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского посольства в Узбекистане.

Экспорт белорусских товаров за этот период увеличился на 37,4% и составил $58,7 млн, импорт узбекских товаров - $8,8 млн, или 79,2% к уровню первого квартала 2020 года. Сальдо внешней торговли товарами сложилось для Беларуси положительное и составило $49,8 млн.

"Беларусь существенно нарастила в первом квартале этого года экспорт в Узбекистан охлажденной и замороженной говядины, этой продукции поставлено на сумму более $13 млн. На $1,5 млн отгружено белорусских лекарственных средств, более чем на $1,4 млн - полимеров. Возросли поставки на узбекский рынок тракторов ($8,7 млн) и грузовых автомобилей ($13,8 млн)", - отметили в диппредставительстве.-0-