Товарооборот между Беларусью и Венгрией вырос на 30% - посол

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономическое сотрудничество между Беларусью и Венгрией набирает обороты: свидетельство тому - рост товарооборота по итогам 2018 года примерно на 30%. Об этом сообщил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Беларуси Жолт Чутора на пресс-конференции в Минской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экономические отношения между нами очень хорошие. Товарооборот развивается. В этом году он будет примерно на 30% больше, чем в предыдущем году. Это существенно. Но мне бы хотелось, чтобы развивались отношения и в других сферах, особенно в культуре, туризме", - сказал Жолт Чутора. Он добавил, что для активизации сотрудничества в начале следующего года ожидается визит в Беларусь премьер-министра Венгрии.

Конкретизируя перспективы экономического сотрудничества, посол отметил, что уже развивается взаимодействие между фармацевтическими компаниями, ведутся переговоры о создании совместного белорусско-венгерского производства лекарств. Есть интерес к сотрудничеству в строительстве, IT, сельхозпроизводстве. Венгерские фирмы также готовы инвестировать в перерабатывающую промышленность Беларуси, в частности, в мясопереработку.

По словам посла, Венгрия также нацелена на расширение поставок в Беларусь консервированных продуктов. "Хотелось бы познакомить ваших покупателей с таким популярным у нас и полезным продуктом, как гусиная печень. Привезти знаменитое венгерское вино. А еще открыть здесь венгерский ресторан. Поэтому ждем партнеров, ответных предложений от белорусского бизнеса", - заключил Жолт Чутора.-0-