ТПП Самарской области видит значительный потенциал развития биржевой торговли с Беларусью

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торгово-промышленная палата Самарской области видит значительный потенциал развития биржевой торговли с Беларусью. Об этом шла речь в ходе визита делегации деловых кругов этого региона России в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.

Среди прочего планируется привлечь на биржевую площадку самарские металлургические предприятия для реализации черного и цветного металлопроката, который ежегодно в значительных объемах потребляется белорусским промышленным сектором. "Металлоизделия - одна из основных статей экспорта Самарской области в Беларусь, но, к сожалению, путь самарского металла к белорусскому покупателю, как правило, лежит через посредников, что делает его дороже и менее конкурентоспособным на вашем рынке. С помощью биржевой площадки мы рассчитываем наладить прямой контакт между производителем и конечным потребителем. Это будет выгодно и белорусским предприятиям, которые смогут сэкономить на закупках. Поэтому мы как крупнейшее бизнес-объединение в регионе готовы оказать содействие в привлечении на вашу торговую платформу компаний из Самарской области - как крупных игроков, так и субъектов малого и среднего бизнеса", - заявил руководитель управления внешних связей Самарской ТПП Алексей Попов.

Помимо торговли металлопрокатом, по мнению сторон, перспективным направлением взаимодействия может стать экспорт продукции сельского хозяйства. В частности, белорусские молокопродукты уже поставляются в Самарскую область, а использование биржевой площадки как дополнительного канала сбыта будет способствовать росту объемов продаж.

Для повышения осведомленности самарского бизнеса о возможностях применения биржевого механизма во взаимной торговле с белорусскими партнерами достигнута договоренность об участии производственных и торговых организаций Самарской области в международном биржевом семинаре "Рынок производства и потребления сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь и Российской Федерации", который пройдет 9-10 ноября на базе БУТБ. Мероприятие станет площадкой для нетворкинга и презентаций потенциала белорусских и российских сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на реализации или закупках кормовых добавок, шротов, жмыхов, мелассы, зерна, круп, семян, муки, продукции переработки масличных культур.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-