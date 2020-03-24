Третий танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибыл в порт Одессы

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти для Беларуси прибыл в порт Одессы, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Танкер в Одессе с утра встал под разгрузку. Нефть на Мозырский НПЗ прокачают до конца марта", - сказал Александр Тищенко.

Танкер прибыл из грузинского порта Супса.

Как сообщалось, Беларусь договорилась с государственной нефтяной компанией Азербайджана Socar на поставку в марте около 250 тыс. т нефти - это три танкера. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.

Кроме того, в марте ожидают в порту Клайпеды четыре танкера с нефтью для ОАО "Нафтан". Три из них уже доставили сырье в литовский порт.

Суммарный объем поставок нефти из различных источников на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн т. В январе и феврале они работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти.-0-