Три новых предприятия включены в состав "Беллесбумпрома"

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров включил в состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности ("Беллесбумпром") три новых предприятия. Соответствующее постановление правительства №187 от 2 апреля 2021 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В состав концерна вошли ИООО "СВУДС экспорт" (Борисов), ООО "Конкорд Эко" (Полоцк) и ООО "Экман" (Докшицы).

Кроме того, постановлением из "Беллесбумпрома" исключены УП "Ружанская мебельная фабрика", ОАО "Костюковичский леспромхоз", ООО "ИНТЕРПАПЕР" (Минск).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-