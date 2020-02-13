Три золота "Продэкспо-2020" – у Минского завода виноградных вин

В Москве в понедельник открылась 27-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства"Продэкспо-2020". Приятная новость - вся представленная на конкурсе-дегустации этого форума продукция Минского завода виноградных вин отмечена наградами!
На конкурс белорусское предприятие привезло новинки производства. Это еще нераскрученные на мировых рынках продукты, тем не менее их первый"выход в свет" оказался исключительно удачным. Золотых медалей конкурса удостоены настойка"Дубняк" и продукт"Налибоки. Льняная". Медаль высшего достоинства также у"Советского шампанского" Premium выдержанное. Брют. Серебром награжден бренд"Сваяк. Green Reserve"– образец модного тренда на использование"зеленых", натуральных природных вкусов. Еще одна серебряная медаль – у"Советского шампанского" полусладкого ТМ"Амбассадор".
Генеральный директор ЗАО"Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий, получая награды, отметил, что успех предприятия на мировых рынках обеспечивается целенаправленной работой по совершенствованию качества выпускаемой продукции.
– Год за годом мы привозим с"Продэкспо" награды – в разных категориях напитков. В мире уже хорошо знают как наши крепкие напитки, так и игристое, не уступающие по вкусовым качествам известным маркам. Кроме того, мы воссоздали несколько старинных национальных брендов, которые пользуются спросом в том числе и зарубежных покупателей. Золото"Дубняка", традиционного белорусского напитка, – хорошее тому подтверждение, – отметил руководитель предприятия.
В Брестском филиале компании организовано самое современное производство ликеро-водочных изделий, которое за счет многоступенчатой инновационной системы фильтрации продукта и высокотехнологичного цикла подготовки воды позволяет выпускать качественные напитки. Производство сертифицировано по мировым стандартам качества.
В Минске на заводе также используются наиболее передовые технологии производства винодельческой продукции. В частности, предприятие первым в стране начало применять технологию холодного розлива продукта, которая обеспечивает сохранение всех свойств напитка, не подвергая его термической обработке. Отличительная особенность предприятия – производство всего"Советского шампанского" методом индивидуальной шампанизации в акратофорах согласно требованиям государственного стандарта 1937 года. Воплотил в жизнь эту технологию, к слову, Иван Троцкий – единственный в Беларуси доктор технических наук, получивший ученую степень в сфере виноградного виноделия. Результат отличный – качеству игристого, созданного минскими мастерами, удивлялись и Жерар Депардье, и Стивен Сигал. Оба звездных актера имеют отношение к виноделию, поэтому их оценка предприятию особенно приятна.
Интерес к Международному форуму"Продэкспо" не случаен. Это одно из наиболее значимых ежегодных событий продовольственной отрасли в Восточной Европе. В нынешнем году на выставке в Москве представлено 69 стран — это более 2,4 тысячи участников. Участие в форуме помогает производителям лучше изучить рынок региона, увеличить объемы продаж и расширить географию сбыта, презентовать свою продукцию и заключить выгодные контракты.
Отметим, что в дегустационном конкурсе принимают участие практически все лидеры алкогольной отрасли. Судьи конкурса имеют квалификацию международной школы виноделия со штаб-квартирой в Лондоне. Этот факт подтверждает их статус профессиональных дегустаторов и высокий авторитет выставляемых ими оценок.
Продукция Минского завода виноградных вин уже не раз побеждала в конкурсе-дегустации крупнейшей международной выставки. Так, в прошлом году золотых медалей"Продэкспо-2019" были удостоены бренды"Сваяк. Pro" и"Советское шампанское Premium выдержанное. Брют". Всего на счету предприятия более 300 медалей и дипломов важнейших международных конкурсов и дегустаций, в том числе Superior Taste Award (Брюссель, Бельгия), San Francisco World Spirits Competition (Сан-Франциско, США) и International Spirits Competition (Лондон, Великобритания).
Активная работа на международных выставках и конкурсах, грамотная маркетинговая стратегия и целенаправленная деятельность экспортного отдела предприятия приносят весомые плоды. В прошедшем году Минский завод виноградных вин стабильно наращивал экспортные поставки и укреплял позиций на внешних рынках. По словам Ивана Троцкого, значительно возросли поставки в Казахстан, Грузию, Азербайджан, Турцию, Литву.
– Всего за 2019 год отгружено алкогольной продукции на 8 млн долларов США – это на 12% больше, чем годом ранее. И если для алкогольных компаний в нашей стране правительством поставлена задача довести объемы экспорта ликеро-водочной продукции до 20% от всего объема реализации, то на нашем предприятии доля экспорта 26 %, – рассказал генеральный директор.
По словам Ивана Троцкого, экспорт растет не только в те страны, где белорусская продукция хорошо знакома потребителю, но и в новые регионы.
– В конце минувшего года первая партия наших напитков была отправлена в Венесуэлу, которая стала второй страной после Чили в Южной Америке, где будет представлена наша продукция. А в декабре был подписан контракт с компанией из Новой Зеландии, и уже в январе первая партия алкогольной продукции отправилась в эту страну. Новая Зеландия - уже 27 страна мира, в которую мы экспортируем наши напитки, – рассказал Иван Троцкий.
ЗАО"Минский завод виноградных вин" основано в 2000 году. Выпускает широкий ассортимент алкогольной продукции на трех производственных площадках. В Минске организован выпуск виноградных и шампанских вин, в Бресте – ликеро-водочных изделий и сидров, в Чашниках – спирта. Предприятие известно использованием самых передовых технологий.
Компания является лидером по производству виноградных вин в стране и входит в тройку крупнейших белорусских производителей ликеро-водочных изделий. ЗАО"Минский завод виноградных вин" на протяжении многих лет входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси.
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