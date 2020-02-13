Три золота "Продэкспо-2020" – у Минского завода виноградных вин

В Москве в понедельник открылась 27-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства"Продэкспо-2020". Приятная новость - вся представленная на конкурсе-дегустации этого форума продукция Минского завода виноградных вин отмечена наградами!

На конкурс белорусское предприятие привезло новинки производства. Это еще нераскрученные на мировых рынках продукты, тем не менее их первый"выход в свет" оказался исключительно удачным. Золотых медалей конкурса удостоены настойка"Дубняк" и продукт"Налибоки. Льняная". Медаль высшего достоинства также у"Советского шампанского" Premium выдержанное. Брют. Серебром награжден бренд"Сваяк. Green Reserve"– образец модного тренда на использование"зеленых", натуральных природных вкусов. Еще одна серебряная медаль – у"Советского шампанского" полусладкого ТМ"Амбассадор".

Вся представленная на конкурсе-дегустации продукция Минского завода виноградных вин отмечена наградами!

Генеральный директор ЗАО"Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий, получая награды, отметил, что успех предприятия на мировых рынках обеспечивается целенаправленной работой по совершенствованию качества выпускаемой продукции.

– Год за годом мы привозим с"Продэкспо" награды – в разных категориях напитков. В мире уже хорошо знают как наши крепкие напитки, так и игристое, не уступающие по вкусовым качествам известным маркам. Кроме того, мы воссоздали несколько старинных национальных брендов, которые пользуются спросом в том числе и зарубежных покупателей. Золото"Дубняка", традиционного белорусского напитка, – хорошее тому подтверждение, – отметил руководитель предприятия.

В Брестском филиале компании организовано самое современное производство ликеро-водочных изделий, которое за счет многоступенчатой инновационной системы фильтрации продукта и высокотехнологичного цикла подготовки воды позволяет выпускать качественные напитки. Производство сертифицировано по мировым стандартам качества.

В Минске на заводе также используются наиболее передовые технологии производства винодельческой продукции. В частности, предприятие первым в стране начало применять технологию холодного розлива продукта, которая обеспечивает сохранение всех свойств напитка, не подвергая его термической обработке. Отличительная особенность предприятия – производство всего"Советского шампанского" методом индивидуальной шампанизации в акратофорах согласно требованиям государственного стандарта 1937 года. Воплотил в жизнь эту технологию, к слову, Иван Троцкий – единственный в Беларуси доктор технических наук, получивший ученую степень в сфере виноградного виноделия. Результат отличный – качеству игристого, созданного минскими мастерами, удивлялись и Жерар Депардье, и Стивен Сигал. Оба звездных актера имеют отношение к виноделию, поэтому их оценка предприятию особенно приятна.

Жерар Депардье и Стивен Сигал высоко оценили качество игристого напитка

Интерес к Международному форуму"Продэкспо" не случаен. Это одно из наиболее значимых ежегодных событий продовольственной отрасли в Восточной Европе. В нынешнем году на выставке в Москве представлено 69 стран — это более 2,4 тысячи участников. Участие в форуме помогает производителям лучше изучить рынок региона, увеличить объемы продаж и расширить географию сбыта, презентовать свою продукцию и заключить выгодные контракты.

Участие в форуме помогает производителям лучше изучить рынок региона, увеличить объемы продаж и расширить географию сбыта, презентовать свою продукцию и заключить выгодные контракты

Отметим, что в дегустационном конкурсе принимают участие практически все лидеры алкогольной отрасли. Судьи конкурса имеют квалификацию международной школы виноделия со штаб-квартирой в Лондоне. Этот факт подтверждает их статус профессиональных дегустаторов и высокий авторитет выставляемых ими оценок.

Продукция Минского завода виноградных вин уже не раз побеждала в конкурсе-дегустации крупнейшей международной выставки. Так, в прошлом году золотых медалей"Продэкспо-2019" были удостоены бренды"Сваяк. Pro" и"Советское шампанское Premium выдержанное. Брют". Всего на счету предприятия более 300 медалей и дипломов важнейших международных конкурсов и дегустаций, в том числе Superior Taste Award (Брюссель, Бельгия), San Francisco World Spirits Competition (Сан-Франциско, США) и International Spirits Competition (Лондон, Великобритания).

На международном конкурсе Superior Taste Award вся представленная на конкурс алкогольная продукция ЗАО "Минский завод виноградных вин" была отмечена Золотыми Звездами

Активная работа на международных выставках и конкурсах, грамотная маркетинговая стратегия и целенаправленная деятельность экспортного отдела предприятия приносят весомые плоды. В прошедшем году Минский завод виноградных вин стабильно наращивал экспортные поставки и укреплял позиций на внешних рынках. По словам Ивана Троцкого, значительно возросли поставки в Казахстан, Грузию, Азербайджан, Турцию, Литву.

– Всего за 2019 год отгружено алкогольной продукции на 8 млн долларов США – это на 12% больше, чем годом ранее. И если для алкогольных компаний в нашей стране правительством поставлена задача довести объемы экспорта ликеро-водочной продукции до 20% от всего объема реализации, то на нашем предприятии доля экспорта 26 %, – рассказал генеральный директор.

Генеральный директор Иван Троцкий ЗАО "Минский завод виноградных вин"

По словам Ивана Троцкого, экспорт растет не только в те страны, где белорусская продукция хорошо знакома потребителю, но и в новые регионы.

– В конце минувшего года первая партия наших напитков была отправлена в Венесуэлу, которая стала второй страной после Чили в Южной Америке, где будет представлена наша продукция. А в декабре был подписан контракт с компанией из Новой Зеландии, и уже в январе первая партия алкогольной продукции отправилась в эту страну. Новая Зеландия - уже 27 страна мира, в которую мы экспортируем наши напитки, – рассказал Иван Троцкий.

География поставок продукции ЗАО "Минский завод виноградных вин"

ЗАО"Минский завод виноградных вин" основано в 2000 году. Выпускает широкий ассортимент алкогольной продукции на трех производственных площадках. В Минске организован выпуск виноградных и шампанских вин, в Бресте – ликеро-водочных изделий и сидров, в Чашниках – спирта. Предприятие известно использованием самых передовых технологий.

Компания является лидером по производству виноградных вин в стране и входит в тройку крупнейших белорусских производителей ликеро-водочных изделий. ЗАО"Минский завод виноградных вин" на протяжении многих лет входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси.

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