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14 октября 2019, 12:59

Центробанки Беларуси и РФ обсуждают гармонизацию подходов к банковскому надзору, а не унификацию - Калечиц

Сергей Калечиц
Сергей Калечиц

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центробанки Беларуси и РФ обсуждают гармонизацию подходов к банковскому надзору, а не их унификацию, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц, отвечая на вопрос о подготовке документов по интеграции в Союзном государстве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Моменты, которые просматриваются, - это выработка гармонизированных подходов к проведению монетарной политики, вопросы гармонизации подходов к банковскому надзору. То есть, например, если наш банк хочет прийти на российский рынок или российский инвестор прийти и организовать банк здесь, он должен понимать, что эти требования достаточно гармонизированы. Они не единые, не одинаковые, но близкие, чтобы просто создать удобство и для предприятий, и для банков", - отметил Сергей Калечиц.

Зампред Нацбанка напомнил, что межведомственная группа и с белорусской, и с российской стороны отрабатывает вопросы, которые обеспечивали бы выполнение договоренностей по интеграционной тематике. По сути, это вопросы, касающиеся равных условий хозяйствования для предприятий, граждан, банков. "По банковской линии те же темы мы рассматриваем. На сегодня у нас никаких недопониманий здесь нет", - сказал он.

"Если мы хотим гармонизировать, допустим, подходы к проведению банковского надзора, каким-то требованиям к банкам, то, разумеется, должен быть некий план действий: какой путь пройти каждой стране, что поменять в своем законодательстве, чтобы обеспечить, подчеркну еще раз, не полную унификацию, а хотя бы гармонизацию для достижения близких принципов", - добавил зампред Нацбанка.

Отвечая на вопрос о возможных сроках подготовки такого плана действий в банковской сфере, Сергей Калечиц пояснил, что он готовится в пакете с другими интеграционными документами. "Мы в контексте этого плана. Хотя наши мероприятия в высокой степени согласованности, их можно было бы проводить, это полезно для наших экономик. Но официальное утверждение будет тогда, когда по всем сферам будут готовы эти планы", - пояснил он.

Как сообщалось, в начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и России был согласован проект программы действий по интеграции в Союзном государстве и перечень дорожных карт. Сейчас сторонам необходимо разработать 31 дорожную карту для реализации этой программы.-0-

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