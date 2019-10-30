Центробанки Беларуси и России согласовали подходы по углублению интеграции в финсфере

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси и Центральный банк России на очередном заседании Межбанковского валютного совета согласовали подходы по углублению интеграции двух стран в финансовой сфере, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Заседание прошло сегодня в Минске с участием председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, а также других представителей центральных банков двух стран.

"Стороны, в частности, одобрили планы мер по гармонизации подходов по отдельным вопросам денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования, валютного регулирования и валютного контроля, требований в области обеспечения информационной безопасности в финансовой сфере, а также защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов, другим направлениям", - отметили в Нацбанке.

Межбанковский валютный совет Национального банка Беларуси и Центрального банка России создан в ноябре 1999 года. Основными задачами совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.-0-

Фото Оксаны Манчук