Центром реализации продукции МТЗ на Дальнем Востоке станет Приморский край

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приморье станет центром реализации продукции Минского тракторного завода на территории Дальневосточного федерального округа. Об этом заявил генеральный директор предприятия Виталий Вовк сегодня на заседании рабочей группы по сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Белорусская делегация во главе с губернатором Могилевской области Леонидом Зайцем прибыла в Приморский край еще на прошлой неделе. В ее составе - министр промышленности Петр Пархомчик, представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, директора ведущих промышленных предприятий Беларуси.

"Мы благодарны руководству Приморского края, которое оперативно отработало нашу заявку по перечню востребованной в регионе продукции белорусских машиностроителей на ближайшие три года. Это важно для планирования работы. И мы приняли решение, что Приморский край будет центром реализации продукции для Дальневосточного федерального округа", - отметил Виталий Вовк.

Генеральный директор также подчеркнул оперативность в выделении площадки, где будет организована выставка-продажа белорусской машиностроительной продукции. "Мы будем предлагать не только тракторный агрегат, сеялку и так далее - мы будем предлагать технологии", - заверил он.

При этом Виталий Вовк констатировал: во время нынешнего визита стало очевидным, что потенциал в сотрудничестве между Беларусью и Приморским краем реализован не в полной мере. Более эффективным может быть взаимодействие и с Минским тракторным заводом. "Если такой продукт, как BELARUS-82, знают и им активно пользуются, то информации о возможностях нашей новой техники пока недостаточно. Между тем за последние годы мы выпустили много современных моделей, которые позволяют аграриям и коммунальным службам работать с еще большей отдачей", - заявил гендиректор.

Он также отметил еще одно перспективное направление в сотрудничестве - поставки снегоуплотнительных и льдозаливочных машин производства Минского тракторного завода. "Эта техника - универсальный продукт: зимой прокладывает трассы и заливает ледовые площадки, летом убирает территорию", - пояснил Виталий Вовк.

Что касается поставок белорусской техники, то о них сегодня шла речь и на переговорах в администрации Владивостока. Обсуждалась потребность города в пассажирских, коммунальных, льдозаливочных и снегоуплотнительных машинах.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входят десять предприятий, создано 25 сборочных производств за рубежом. На производстве работают более 16 тыс. человек, продукция представлена на рынках более чем 60 государств.-0-