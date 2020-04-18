Цены нужно поменять не позже 22 апреля - МАРТ о постановлении по социально значимым товарам

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на социально значимые товары нужно привести в соответствие с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 апреля 2020 года №30 "О регулировании цен на социально значимые товары" не позже 22 апреля, сообщили БЕЛТА в МАРТ.

Официальное опубликование и вступление в силу постановления МАРТ №30 приходится на 18 и 19 апреля, которые являются выходными днями. Кроме того, документом регулируется значительное количество товарных позиций. "С учетом этого полагаем возможным приведение цен в соответствие с требованиями постановления не позднее 22 апреля", - отметили в МАРТ.

При этом в министерстве обратили внимание, что до приведения цен на товары в соответствие с нормами постановления №30 их рост по отношению к уровню, сложившемуся на 18 апреля, не допускается.

Как сообщалось, постановлением МАРТ №30 введено госрегулирование цен на отдельные социально значимые товары. Это свежая рыба (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, колбасы вареные, сосиски, сардельки, куриные яйца, мясные и рыбные консервы, молоко сухое и коровье пастеризованное, кефир, сметана, творог, питьевая вода, мыло твердое и хозяйственное, спички, прокладки, подгузники, туалетная бумага и др. Постановление действует в течение 90 дней.-0-

МАРТ ввел регулирование цен на социально значимые товары Документом установлен предельный норматив рентабельности для определения суммы прибыли, которая включается в отпускные цены производителей.