Цифровую инфраструктуру для экосистемы транспортных коридоров в ЕАЭС планируется создать в 2022 году

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии скорректировал сроки создания информационно-коммуникационной витрины национальных сервисов экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ранее на осуществление проекта закладывалось два года, теперь планируется реализовать его в текущем году", - сказала Ия Малкина.

Она напомнила: задача экосистемы цифровых транспортных коридоров - помочь деловым партнерам обмениваться логистической информацией по всей цепочке поставок, а также обеспечить юридически значимое электронное взаимодействие с уполномоченными органами как внутри стран, так и на международном уровне. "Создание витрины национальных сервисов позволит сформировать для этого необходимую цифровую инфраструктуру", - добавила представитель ЕЭК.-0-