Цзинь Лицюнь: уверен, что Беларусь станет очень хорошим партнером АБИИ

5 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнь уверен, что Беларусь станет очень хорошим партнером банка. Об этом он заявил журналистам после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это мой первый визит в Беларусь. У нас состоялась очень продуктивная встреча с Президентом. Мы обсуждали возможности нашего сотрудничества и ту роль, которую может сыграть наш банк в дальнейшем социально-экономическом развитии страны, - сказал он. - После этого визита я настроен оптимистически. Я уверен, что Беларусь станет очень хорошим партнером нашего банка".

Во время поездки состоялись переговоры и встречи в правительстве, с представителями министерств, банков, а также посещение белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень". "Хочу сказать, что белорусам повезло: у них надежное, крепкое руководство, очень мотивированное правительство, да и сами белорусы очень трудолюбивые люди. Для нас будет честью работать с такой нацией", - поделился Цзинь Лицюнь. ​

Он отметил стратегически важное расположение Беларуси с точки зрения географии. "Это своего рода мост между Европой и Азией, поэтому транспортная система и ее развитие выходят на первое место", - сказал руководитель АБИИ. По этой причине банк решил поддержать проект строительства дороги Лепель - Полоцк.

Цзинь Лицюнь рассказал, что остался под большим впечатлением от посещения парка "Великий камень". "Всего за 4 года этот парк превратился в нечто грандиозное, и нам хотелось бы также сделать что-то для его развития. У нас уже есть инициативы, идеи. Мы их обсудим в банке после возвращения", - пояснил он.

Отвечая на вопрос об условиях предоставления финансовых средств, руководитель АБИИ сказал, что они сравнимы с условиями других международных банков. "Знаю, что у Беларуси складываются отличные отношения с другими банками развития, но в лице нашего банка вы получаете нового партнера и новый источник финансирования", - подчеркнул он.-0-