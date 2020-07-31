У Беларуси есть ресурсы для ускоренного выхода на устойчивые темпы опережающего роста - Петришенко

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси есть все необходимые ресурсы для ускоренного выхода на устойчивые темпы опережающего роста. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время международной инвестиционной онлайн-конференции "От восстановления к устойчивому росту", передает корреспондент БЕЛТА.

"Стратегически выгодное положение Беларуси на стыке масштабных экономических блоков (ЕАЭС и ЕС) сегодня создает уникальную возможность для укрепления ее позиций в механизме формирования цепочек создания ценностей. Благодаря многолетним усилиям государства в этот ключевой момент у нас в стране есть все необходимые ресурсы для ускоренного выхода на устойчивые темпы опережающего роста. Современная промышленная база, высокий научно-исследовательский потенциал, успешная цифровизация национальной экономики формирует задел для перехода Беларуси к VI технологическому укладу", - сказал Игорь Петришенко.

Он считает важным преимуществом страны в борьбе за инвестиции высокий уровень профессиональной квалификации, трудовой дисциплины и внутренней мотивации белорусов. "Уверен, в ближайшее время интерес к инвестициям в Беларусь будет стремительно расти. Правительство продолжит поддерживать проекты и сферы, которые будут востребованы рынком и способны генерировать прибыль", - подчеркнул вице-премьер.

По его мнению, интерес к сегодняшней международной инвестиционной онлайн-конференции - очередное подтверждение неизменной заинтересованности собственников капитала по всему миру в поиске выгодных условий для инвестирования в перспективные проекты, даже в нынешних непростых условиях. "В 2020 году мировая экономика вступила в новый этап своего развития. Пандемия коронавируса - лишь один из макрофакторов, который будет определять ее дальнейшую траекторию. Смена технологических укладов заметно ужесточает борьбу за инвестиции в отрасли будущего. Усиление политики протекционизма и торговые войны повышают роль региональной кооперации в международном производстве и торговле", - отметил Игорь Петришенко.

Международную инвестиционную онлайн-конференцию "От восстановления к устойчивому росту" организует Национальное агентство инвестиций и приватизации при поддержке Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Для участия в мероприятии зарегистрировались представители 42 стран.-0-

Экономики стран ЕАЭС способны адаптироваться к серьезным мировым вызовам - Мясникович Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович во время международной инвестиционной онлайн-конференции "От восстановления к устойчивому росту"

ЕЭК прорабатывает с ЮНКТАД программу сотрудничества до 2022 года "Для ЕЭК очень важно то, что мы сейчас отрабатываем с ЮНКТАД программу сотрудничества на 2020-2022 годы", - сказал Михаил Мясникович.