У БУТБ появился представитель в Казахстане

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания "Альта и К" будет представлять интересы Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в Казахстане. Соответствующее соглашение подписано сегодня, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Предполагается, что "Альта и К" будет заниматься привлечением на биржевые торги производственных и торговых предприятий Казахстана, заинтересованных в торгово-закупочной деятельности на рынке Беларуси, а также будет информировать казахстанское деловое сообщество о возможностях электронной биржевой торговли.

По словам директора компании "Альта и К" Владислава Андреева, на начальном этапе планируется определить приоритетные товарные направления, по которым будет выстраиваться дальнейшая работа. "Сейчас из Казахстана в Беларусь активно ввозится каменный уголь и плоский металлопрокат, в то время как белорусские компании в основном поставляют на казахстанский рынок продукцию пищевой и легкой промышленности. Часть этих товаров уже представлена на биржевых электронных площадках, поэтому мы будем стараться, во-первых, расширить номенклатуру, а во-вторых, нарастить биржевой товарооборот", - отметил он.

Председатель правления БУТБ Аркадий Саликов предложил максимально задействовать электронную торговую площадку промышленных и потребительских товаров (ППТ). "В этом случае у вас не будет никаких ограничений по ассортиментному перечню, поскольку на площадке ППТ могут торговаться практически любые товары. Даже если какая-то позиция отсутствует в торговой системе, достаточно оставить заявку на покупку, и мы найдем белорусского поставщика, готового продать необходимый товар. При этом биржа проследит, чтобы после совершения биржевой сделки и продавец, и покупатель в полном объеме исполнили свои обязательства. Считаю это одним из наших ключевых преимуществ по сравнению с внебиржевым рынком", - подчеркнул глава БУТБ.-0-