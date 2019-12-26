У Казахстана есть договоренности с "Транснефтью" о поставках нефти в Беларусь - посол

26 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. У Казахстана есть договоренности с "Транснефтью" о поставках нефти в Беларусь. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев сегодня на пресс-конференции, посвященной Дню независимости этой страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть договоренности о том, что когда все внутригосударственные процедуры будут завершены и все вопросы отработаны, будут заключены договоры о поставках и транзите нефти нефтедобывающими компаниями", - заявил дипломат.

"Пока есть общеполитические договоренности о транзите нефти через систему "Транснефти" из Казахстана в Беларусь", - уточнил он, сославшись на договоренности на высшем уровне, достигнутые во время визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Казахстан в октябре этого года.

"Министр энергетики Казахстана был в России и согласовал с коллегами из этой страны вопрос транзита нефти из Казахстана в Беларусь", - подчеркнул глава казахстанской дипмиссии.-0-