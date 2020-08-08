Уборку зерновых в Беларуси планируют завершить за две недели

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборку зерновых и зернобобовых культур (кроме кукурузы, гречихи и проса) в Беларуси планируют завершить за две недели, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

"Уборочная раньше началась в южных регионах страны - Брестской, Гомельской, Гродненской областях. Они первыми ее и завершат - буквально до конца следующей недели. В Витебской области зерновые пока убраны только с трети площадей. С нынешними темпами уборки региону понадобится еще 12-14 дней", - сказал Владимир Гракун.

По данным на 8 августа, зерновые и зернобобовые культуры (кроме кукурузы, гречихи и проса) убраны более чем с 1,3 млн га, что составляет 60,9% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 81,4% площадей (274,8 тыс. га). В Гомельской области убрано 76% площадей от плана (258,6 тыс. га), Гродненской - 67,9% (216,4 тыс. га), Минской - 61,9% (300,1 тыс. га), Могилевской - 45,5% (153 тыс. га), Витебской - 35,3% (133,5 тыс. га).

Всего по стране намолочено почти 5,1 млн т зерна при средней урожайности 38,2 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 32,1 ц/га). Рубеж в 1 млн т зерна преодолели Брестская, Минская и Гродненская области.-0-