Убытки до 3% от ВВП - Генпрокуратура и КГК собрали коллегию по необоснованному посредничеству

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Беларуси и Генеральная прокуратура провели сегодня совместную коллегию, где рассмотрели результаты контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок и меры по пресечению необоснованного посредничества, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками дискуссии стали представители практически всех министерств и ведомств. Председатель КГК Леонид Анфимов, открывая коллегию, отметил, что тема необоснованного посредничества не нова. С проблемой сражаются как минимум десять лет: еще в 2009 году Комитет госконтроля провел комплексные проверки отдельных организаций и установил факты необоснованного и недобросовестного посредничества при закупках товаров.

Леонид Анфимов

"Необоснованное посредничество проникло во все сферы жизнедеятельности страны, ведет к росту себестоимости продукции, снижению доходов предприятий. Страдают государственный бюджет и эффективность экономики в целом. По разным оценкам, посредники съедают до 3% от ВВП - сумма очень серьезная", - обратил внимание Леонид Анфимов.

Чтобы не быть голословным, он привел пример. По словам руководителя КГК, прямые закупки каучука непосредственно у производителей позволили бы бобруйской "Белшине" снизить стоимость одной тонны сырья на $50 и получить годовой экономический эффект в $2,5 млн. "Миллионами рублей исчисляются финансовые потери заводов при загрузке цемента посредникам на льготных условиях: предоставление скидок, рассрочка платежа, оплата перевозки", - озвучил он еще один пример.

Леонид Анфимов также задался вопросом, какой логикой руководствовались на сельхозпредприятиях "Краснобережский" и "Лукское", закупая у индивидуальных предпринимателей шины в 3-4 раза дороже, чем у официального представителя "Белшины". Стоимость некоторых запчастей была выше в 8-13 раз. В результате предприятия в совокупности понесли дополнительные затраты более чем на Br220 тыс.

Председатель КГК заявил, что готов перечислять все безобразия до самого вечера, и, обращаясь к министрам и их заместителям, предупредил, что необоснованное посредничество присутствует во всех подчиненных им структурах. "Объяснение здесь одно: отсутствие элементарного контроля, - подчеркнул он. - Уверен, что если руководитель печется о своем предприятии, работниках, эффективном использовании государственных средств, то в вопросах закупок будет все прозрачно и в порядке. Но если он думает о собственном благополучии, о своем кармане, то для этого появляются всевозможные фирмы-прослойки, родственные связи, схемы и тому подобное, что можно назвать емким словом - коррупционное составляющее".

Высказался по проблеме необоснованного посредничества и заместитель генерального прокурора Алексей Стук. Он обратил внимание, что полное исключение посредников невозможно, их участие в коммерческих отношениях иногда объективно необходимо.

Алексей Стук

"Проблемой является негативное влияние посредников на экономику из-за спекулятивного подорожания поставляемой продукции, работ и услуг. Поставки некачественных товаров, закулисные сговоры подрывают доверие конкурентным принципам, на которых должен основываться выбор поставщика. Имеют место факты образования просроченной задолженности, в том числе из-за невыполнения такого рода поставщиками своих обязательств", - отметил Алексей Стук.

В Генпрокуратуре считают, что в Беларуси не до конца создана необходимая конкурентная среда: ежегодно более 60% конкурентных процедур при государственных закупках не приводит к заключению хозяйственных договоров. "Во время процедур закупок допускается значительное количество нарушений законодательства, являющихся следствием коррупционных проявлений как со стороны заказчиков, так и со стороны посреднических организаций", - заявил заместитель генпрокурора. Одним из факторов, стимулирующих недобросовестных посредников, по его словам, стала низкая коммерческая активность отечественных производителей.

Алексей Стук добавил, что пока нет универсального и проверенного способа борьбы с необоснованным посредничеством. Поэтому цель коллегии - выработать внятные и эффективные меры противодействия этому явлению и обеспечить их последовательное выполнение без ущерба для деятельности добросовестных участников рынка.-0-

Фото Рамиля Насибулина