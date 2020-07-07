Указ об ограничении прибыли застройщиков принят для снижения стоимости жилья - Минстройархитектуры

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Указ Президента от 2 июля 2020 года №247 "О строительстве жилых помещений", который сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, принят в целях снижения стоимости строительства жилья. Об этом заявили в Министерстве архитектуры и строительства, специалисты которого являются разработчиками документа, сообщает БЕЛТА.

Так, согласно указу, строительство многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств граждан будет осуществляться застройщиками (заказчиками) с размером прибыли не более 5% от определяемой в текущих ценах сметной стоимости помещений, если иное не установлено Президентом Беларуси. Преимущественное право строить такие дома предоставляется коммунальным унитарным предприятиям по капитальному строительству, а также строительным организациям, имеющим собственную техническую базу и специалистов. Это подтверждается аттестатом соответствия на выполнение функций генерального подрядчика по строительству объектов 1-4-х классов сложности, отметили в ведомстве.

"Застройщики по окончании строительства домов обязаны проводить независимый аудит для уточнения степени выполнения поручения относительно ограничения размера прибыли. Его результаты будут передаваться в местные исполнительные и распорядительные органы. В случае выявления по результатам экспертизы превышения размера прибыли излишне уплаченные суммы средств подлежат возврату в установленном законодательством порядке физическим лицам не позднее месяца со дня получения аудиторского заключения", - пояснили в пресс-службе министерства.

Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. Новые нормы не распространяются на объекты, разрешительная документация по строительству которых дана до вступления документа в силу, а также на объекты, возводимые по заключенным до вступления в силу указа инвестиционным договорам и договорам на право проектирования и строительства.

Организации, строящие жилые помещения за собственные средства, могут устанавливать иной размер прибыли, добавили в Минстройархитектуры.-0-