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04 октября 2019, 11:03

Украина обещает провести работы по углублению дна Припяти до мая 2020 года

Река Припять. Фото из архива
Река Припять. Фото из архива

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина планирует провести работы по углублению дна реки Припять до мая 2020 года. Об этом проинформировал накануне в Житомире министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Во время двусторонней встречи руководители министерств затронули актуальные вопросы взаимодействия в сфере транспорта. В первую очередь договорились продолжить совместную работу по созданию условий для развития перевозок водным транспортом на международном пути Е40. В частности, украинская сторона проинформировала, что обеспечит выполнение дноуглубительных работ на реке Припять до 1 мая 2020 года, белорусская - синхронизирует с коллегами и проведет аналогичные работы на белорусском участке Припяти - до Мозыря.

Также стороны договорились продолжить сотрудничество, направленное на увеличение объемов железнодорожных перевозок грузов и повышение скорости продвижения вагоно- и грузопотока в направлении Украина-Беларусь. С целью привлечения дополнительного пассажиропотока, а также упрощения процедур и формальностей для пассажиров поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига планируется проработать возможность выдачи транзитной визы для граждан Европейского союза непосредственно в поезде.

Обсуждался во время встречи и вопрос по организации туристического маршрута Киев-Мозырь-Киев с использованием судна "Свитанок", а также продление круизного маршрута с использованием теплохода "Белая Русь" до Киева в навигацию 2020 года.

Были затронуты и вопросы авиационного сообщения, автомобильного транспорта. В частности, украинская сторона проинформировала, что уже в октябре предложит необходимый комплекс мер по решению вопроса о содержании мостового перехода через реку Словечна и соответствующего участка автомобильной дороги М21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (через Винницу).-0-

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