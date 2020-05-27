Украина заинтересована в присоединении Беларуси к ВТО

27 мая, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Украина заинтересована в присоединении Беларуси к Всемирной торговой организации. Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка сегодня во время онлайн-встречи "Украина - Беларусь: экономическое сотрудничество во время глобальных вызовов", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня лично поддержка хороших торговых отношений с Беларусью является очень важным приоритетом. Когда в повестке дня есть много чувствительных и проблемных вопросов - это хороший знак. Это значит, что торговля есть и она развивается, есть конкуренция, новые проекты. Поэтому я рад, что между нами есть вопросы, которые нужно обсуждать. Один из основных вопросов - это вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию. Для нас это важный приоритет", - отметил замминистра.

Тарас Качка пояснил: "Если формально это выглядит, как будто мы мало продвигаемся по форме, то по сути мы очень хорошо понимаем, каким образом могли бы помочь друг другу во вступлении, в продвижении своих интересов в регионе. Обычно под такими фразами кроется список запросов с нашей стороны, которые могут казаться проблемными для Беларуси, но в действительности таких вопросов мало".

Заместитель министра также отметил, что у украинской стороны есть понимание того, как развивать торговые отношения, когда Беларусь станет членом ВТО. "Несмотря на все кризисы, которые организация переживает сейчас, а на самом деле это просто адаптация к новой реальности, нам важно, чтобы мы сотрудничали в рамках ВТО", - подчеркнул он.

Тарас Качка также считает, что Беларуси и Украине следует активнее развивать промышленную кооперацию. "У нас отлажен отличный механизм такого сотрудничества, но нам стоит развивать его дальше. Еще один приоритет - это рынок госзакупок. Мы видим, насколько востребована белорусская продукция на нашем рынке госзакупок, для нас тоже было бы интересно развивать выход на рынок госзакупок Беларуси. При этом одним из важных элементов этого взаимного присутствия на рынках госзакупок должна быть локализация", - считает замминистра.-0-

Беларусь входит в пятерку крупнейших экономических партнеров Украины "Товарооборот между странами в прошлом году согласно украинской статистике составил $5,5 млрд, экспорт украинских товаров в Беларусь за 2019 год увеличился почти на 19% и достиг почти $1,7 млрд", - сказал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.