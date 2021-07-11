Улахович: Беларуси и России необходимо развивать промкооперацию для импортозамещения

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России необходимо развивать промкооперацию для импортозамещения. Об этом сказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Форум регионов Беларуси и России - уникальная площадка, эффект от него очень большой и серьезный, а самое важное - долгосрочный. Это событие не одного года, те соглашения, которые были подписаны, они работают вдолгую. Контракты охватывают самые разные сферы. Многие из них завязаны на промкооперацию, на сборочные производства. Например, "АМКОДОР" в Карелии, "Гомсельмаш" в Брянске и др. Кроме того, нефтехимия традиционно вносит значительный вклад в наши торгово-экономические отношения. Целый ряд соглашений подписан в области научно-технического сотрудничества, а также строительства. К слову, белорусские услуги в области строительства пользуется успехом в РФ", - сказал Владимир Улахович.

По его словам, одна из тем, которая звучала во время VIII Форума регионов - это укрепление промышленной кооперации. "Необходима промкооперация в вопросах импортозамещения. В частности, у нас есть большой задел по электротранспорту. Буквально на днях директор "Белкоммунмаша" провел в Сочи презентацию электробуса Vitovt более новой генерации. Также у нас есть гибридный автобус третьего поколения МАЗ 303. Сегодня его тестируют во многих городах России. Поэтому в этой сфере наши страны могут дополнять друг друга", - подчеркнул он.

Говоря о сотрудничестве в условиях санкций с европейскими компаниями, председатель БелТПП отметил: "Взаимодействуя с партнерами из разных стран, мы видим большое сожаление, которое они испытывают из-за этих политических решений. Ведь в такой ситуации страдает бизнес с обеих сторон. Конечно, нам нужно учиться работать в новых условиях - это вызов, а также выходить на рынки третьих стран".

Также Владимир Улахович обратил внимание, что будущее мировой экономики все связывают с развитием африканского континента. "Это кладовая минеральных ресурсов - богатейшая земля. В данном регионе хорошо знают нашу продукцию, особенно машиностроение. У нас есть опыт сотрудничества - сборочные производства на севере Африки", - добавил он.

Кроме того, для Беларуси представляют большой интерес и страны Азии. В частности, КНР, Индия, Вьетнам, Пакистан. "Конечно, пандемия всех сдерживает, однако потенциал в этих регионах огромный", - констатировал глава Белорусской торгово-промышленной палаты.

На сегодня БелТПП реализует много различных проектов. Например, "Экспорт online". Основная задача этого проекта заключается в содействии выходу отечественных производителей на зарубежные (международные) электронные платформы - ключевые точки роста экспортной торговли в современных условиях. "Радует, что наши предприятия начали регистрироваться на этом ресурсе. Это полезное дополнение, которое необходимо использовать. Ведь электронные торговые площадки позволяют как раз-таки избавиться от тех ограничений, которые, к сожалению, существуют в нынешних условиях", - подытожил Владимир Улахович.-0-