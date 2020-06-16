Улахович: виртуальная выставка Made in Belarus - пример активного освоения новых форматов работы

16 июня, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. БелТПП и предприятия, которые входят в систему палаты, активно включились в освоение новых форматов сотрудничества, и первая виртуальная выставка белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood - тому подтверждение. Такое мнение высказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на официальной церемонии открытия выставки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это очень важный и особенный проект на данном этапе, в том числе и для БелТПП. Выставочная деятельность была и, я уверен, останется важнейшим инструментом развития экономических и деловых связей, сотрудничества, но для торгово-промышленных палат это еще и традиционная форма работы для поддержки предприятий и бизнеса. Но нынешняя ситуация внесла коррективы в нашу жизнь и фактически наложила вето на проведение выставок в их традиционной очной форме, однако, мы хорошо знаем, что бизнесу не свойственно долго находится в состоянии ожидания лучших времен, поэтому наша палата и предприятия, которые входят в систему БелТПП, активно включились в освоение новых форматов сотрудничества, и первая виртуальная выставка, которая сегодня начинает свою работу, тому подтверждение", - отметил руководитель палаты.

Говоря о теме выставки, Владимир Улахович подчеркнул, что выбрана она не случайно. "AgroFood - это те темы, которые сегодня особенно актуальны для всех стран, это и вопросы поставок продовольствия, обеспечение экологически чистой продукцией и ряд других направлений. Беларусь всегда сохраняла очень высокие позиции на глобальном рынке именно как поставщик продовольственной продукции и входила в группу лидирующих в этом направлении государств. В прошлом году белорусские производители поставили продовольствия на глобальный рынок на $5,519 млрд. Мы поставляем ее в 104 страны мира, только в прошлом году белорусскую продукцию узнали в 10 новых африканских странах. Но наши производители не намерены останавливаться, а шаг за шагом будут двигаться в сторону достижения рубежа в $6 млрд", - сообщил председатель БелТПП.

Made in Belarus #AgroFood проводится под эгидой БелТПП при поддержке отраслевых министерств и ведомств, торгово-промышленных палат и бизнес-ассоциаций ряда стран.

Посещение выставки бесплатное, но с обязательной регистрацией, которая доступна по адресу: https://www.belinterexpo.by/exhibition/virtual/, а сама интерактивная платформа работает по адресу: https://mib.by/. Возможность пообщаться с предприятиями - участниками выставки в текстовом чате будет у посетителей с 16 по 18 июня, а затем платформа будет открыта для посещения в режиме демонстрации до 19 июля 2020 года.-0-