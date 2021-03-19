УП "Витрайкомхоз" признано банкротом и будет ликвидировано

19 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области вынес решение о признании УП "Витрайкомхоз" банкротом и его ликвидации, сообщил корреспонденту БЕЛТА судья Анатолий Гуреев.

Антикризисный управляющий Евгений Бирюков обязуется провести ликвидационное производство в отношении должника в течение года. За этот период предстоит за счет распродажи имущества погасить долги предприятия перед 95 кредиторами на общую сумму около Br3,7 млн. При этом "Витрайкомхоз" не имеет задолженности по зарплате и обязательным платежам в бюджет. Крупнейшими кредиторами являются филиал "Энергосбыт" РУП "Витебскэнерго", а также РУП "Витебскоблгаз" и ИУ "ИК №3" (Витебский район). Общая стоимость активов должника оценивается почти в Br1,1 млн, в том числе основные средства - около Br640 тыс., дебиторская задолженность - более Br330 тыс.

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) УП "Витрайкомхоз" было возбуждено в октябре 2020 года по инициативе должника. Решением Витебского райисполкома, который выступает учредителем "Витрайкомхоза", признано нецелесообразным досудебное оздоровление должника. Как показывает анализ, финансово-хозяйственная деятельность предприятия убыточна. Коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами ниже нормативных значений, что свидетельствует о неплатежеспособности организации, которая приобретает устойчивый характер.

УП ЖКХ "Витрайкомхоз" зарегистрировано в июле 1991 года. Предприятие специализировалось на работах по благоустройству территорий, а также обслуживании котельных в Витебском районе. В 2020 году "Витрайкомхоз" передал 17 котельных на баланс ГП "ВПКиТС". По состоянию на 25 октября 2020 года в штате организации числилось 109 работников.-0-