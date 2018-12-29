Управляющим от Беларуси Азиатским банком инфраструктурных инвестиций назначен Дмитрий Крутой

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров принял решение назначить управляющим от Беларуси Азиатским банком инфраструктурных инвестиций министра экономики Дмитрия Крутого. Это предусмотрено постановлением Совмина от 28 декабря 2018 года №967, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Заместителем управляющего от Беларуси будет министр финансов Максим Ермолович.

Министерство финансов определено официальным органом для связи с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Минфину также поручено обеспечить внесение платежей в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в счет подписки на акции за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на эти цели.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций учрежден в 2015 году по инициативе Китая. Его уставный капитал составляет около $100 млрд. За время своего существования АБИИ профинансировал 24 проекта на $4,5 млрд. В планах банка на ближайшие годы увеличить среднегодовой объем кредитования до $4-6 млрд, а в последующем - до $10-15 млрд. АБИИ создан для объединения стран с целью решения сложных инфраструктурных вопросов в Азии и за ее пределами. Штаб-квартира банка находится в Пекине. Крупнейшие акционеры Азиатского банка инфраструктурных инвестиций - Китай, Индия и Россия. В настоящее время в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций представлено более 80 стран. Беларусь стала полноправным членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в 2018 году.-0-