Упрощение требований и защита конкуренции - МАРТ о новациях закона о торговле и общепите

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник отдела методологии управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Шпак рассказала о новациях, предусмотренных новой редакцией закона "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь", во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Магазины и объекты общепита

"Одно из нововведений - упрощение требований к созданию объектов торговли. Так, отменено требование о создании стационарных торговых объектов с торговой площадью 400 и более кв.м и стационарных объектов общепита с 60 и более местами, а также торговых центров и рынков в соответствии со схемами размещения на территории соответствующей административно-территориальной единицы, разрабатываемыми и утверждаемыми городскими, районными исполнительными комитетами. Кроме того, отменена процедура получения разрешения на создание рынка и обязанность согласовывать схему с органом государственного пожарного надзора", - рассказала Ирина Шпак.

Также изменены подходы к размещению нестационарных торговых объектов и объектов общепита. Такая розничная торговля на землях общего пользования населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, на плоскостных сооружениях, находящихся в государственной собственности и расположенных на землях общего пользования, будет вестись в соответствии с перечнями мест размещения. Исключение составят объекты, расположенные на рынках, ярмарках, а также размещаемые при проведении массовых мероприятий государственными органами либо согласованные с ними.

"Для сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки местным исполнительным и распорядительным органам предоставлено право устанавливать требования к внешнему виду и размерам объектов, к типам транспортных средств, используемых для продажи товаров. Такие требования местные исполнительные и распорядительные органы должны будут разместить на своих официальных сайтах в интернете", - отметила представитель МАРТ.

Торговый реестр

Кроме того, изменен порядок формирования торгового реестра Беларуси. Предусмотрено, что уведомления для включения сведений в него представляются субъектом торговли или общепита, администрацией торгового центра или рынка не позднее 5 календарных дней с даты начала торговли. Таким образом, установлен уведомительный принцип внесения сведений в торговый реестр.

Онлайн-торговля

Новации касаются и онлайн-торговли - упрощены требования к ее ведению. В частности, исключены требования о наличии у субъекта торговли права на администрирование доменного имени, наличии адресации (гиперссылки) на зарегистрированный субъектом торговли в торговом реестре Беларуси интернет-магазин при размещении информации о продаже товаров на иных информационных ресурсах в сети.

Поставки продтоваров

"Важные изменения, направленные на поддержку благоприятной конкурентной среды, повышение эффективности взаимодействия субъектов торговли и общественного питания, поставщиков продовольственных товаров, внесены в статью, устанавливающую требования к заключению и исполнению договоров. Одно из основных нововведений - ужесточение требований к порядку предоставления крупными субъектами информации, необходимой для заключения таких договоров", - обратила внимание Ирина Шпак.

Торговые сети, крупные магазины и сетевые субъекты общепита, годовой товарооборот которых составляет 80 тыс. и более базовых величин (1 БВ - Br29), теперь обязаны обеспечивать поставщику продтоваров доступ к информации, необходимой для заключения договоров, путем ее размещения на своих сайтах в интернете. Аналогичное требование предусмотрено также и для поставщиков продтоваров, если годовой объем поставленных на внутренний рынок товаров составляет 80 тыс. и более БВ. "Субъект торговли или общепита, поставщик должны указывать перечень закупаемых/поставляемых продовольственных товаров, сроки и порядок поставки, расчетов, условия одностороннего отказа от исполнения договора. В случае получения запроса о получении указанной информации такие субъекты обязаны представить ее безвозмездно в 14-дневный срок", - пояснила представитель МАРТ.

Кроме того, изменен порядок расчета доли субъекта торговли в розничном товарообороте продовольственных товаров. На торговые сети и крупные магазины, сетевые объекты общепита распространена норма, запрещающая создавать дискриминационные условия. Установлен запрет навязывания условий об ответственности за неисполнение обязательства о поставках продтоваров на более выгодных условиях, чем условия для других субъектов, ведущих аналогичную деятельность.

Также изменен порядок определения доли торговых сетей и крупных магазинов в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах Минска, городов областного подчинения, районов.

Поправки в закон вступают в силу с 8 июля 2021 года.-0-