3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень использования коммунальных отходов в Беларуси по итогам года составит около 30%. Об этом сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык на полях заседания Межгосударственного экологического совета государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Площадка Межгосударственного экологического совета стран СНГ позволяет совместно решать те вопросы, которые занимают важное место в международной повестке дня. Прежде всего это климатические изменения, охрана окружающей среды и экологическая безопасность. Беларусь очень активно принимает участие в работе МЭС СНГ. Сегодня мы обсуждали вопросы углеродного регулирования с учетом "зеленой сделки" и введения углеродного налога в ЕС. Кроме того, мы представили опыт нашей страны по замене пластиковой упаковки на экологически чистую и изготовленную из местного сырья для снижения нагрузки на окружающую среду", - рассказал Андрей Худык.

Министр заявил, что Беларусь занимает лидирующие позиции на постсоветском пространстве по развитию сферы обращения с отходами. "В текущем году мы планируем, что около 30% коммунальных отходов будут обращены в доход и вовлечены в экономику нашей страны. Согласно стратегии обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами эта цифра к 2035 году должна достичь 90%. Чтобы снизить нагрузку на окружающую среду, мы стремимся исключать из оборота пластиковую тару. В стране создана межотраслевая комиссия, разработан план поэтапного вывода пластика из оборота, прежде всего одноразовой упаковки в объектах общественного питания. Ряд ограничений введен уже с января текущего года", - отметил он.

МЭС СНГ создан в соответствии с соглашением о сотрудничестве в области охраны окружающей среды государств - участников Содружества, которое было подписано 31 мая 2013 года в Минске. В числе его основных задач - работа по гармонизации природоохранного законодательства и совершенствованию природопользования, подготовка научно обоснованных норм вовлечения природных ресурсов, экологических норм и стандартов, организация разработки и содействие реализации межгосударственных программ и проектов в области природопользования и экологической безопасности.-0-