Уровень оплаты электро- и теплоэнергии в 2019 году составил 98,9%

Фото из архива

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень оплаты электрической и тепловой энергии в 2019 году в Беларуси составил 98,9%, задолженность потребителей на 1 января 2020 года - Br1 млрд 161,1 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики. В 2019 году потребителям в республике отпущено электрической и тепловой энергии на сумму Br8 млрд 873,1 млн. Ряд организаций не обеспечил полную оплату отпущенной им энергии. В частности, организации Минпрома внесли плату на 94,7%, Минсельхозпрода - на 97,4%, концерна "Беллегпром" - на 99,6%, Белкоопсоюза - на 96,6%, Национальной академии наук - на 98,9%. Организациями коммунальной формы собственности за 2019 год 100-процентный уровень оплаты отпущенной энергии обеспечен по Брестской и Минской областям. По Витебской области он составил 93,1%, по Гомельской - 92,2%, по Гродненской - 98,4%, по Могилевской - 95%, по Минску - 99,7%.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!