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Экономика
27 сентября 2019, 16:09

Установки ВИЭ в Беларуси будут создаваться с использованием только нового оборудования - Минэнерго

Фото из архива
Фото из архива

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установки по использованию возобновляемых источников энергии в Беларуси будут создаваться только с новым оборудованием. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики, комментируя указ от 24 сентября 2019 года №357 "О возобновляемых источниках энергии".

С 1 ноября создание новых, а также реконструкция и модернизация действующих установок ВИЭ в рамках распределенных с 2019 года квот возможно только с использованием нового оборудования, ранее не находившегося в эксплуатации, и применением стимулирующих коэффициентов при оплате поставленной электроэнергии от установок в государственную энергетическую сеть.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что создание юрлицами и индивидуальными предпринимателями установок исключительно в целях энергообеспечения собственной хозяйственной деятельности предусмотрено без квот и без ограничения в части использования нового оборудования. От таких установок энергосистема обязана принимать излишки электроэнергии с применением стимулирующих коэффициентов (т.е. сверх объемов, необходимых для собственной хозяйственной деятельности).

Указом внесены изменения в части применения повышающих коэффициентов при покупке электроэнергии от установок ВИЭ, при создании которых превышен срок ввода в эксплуатацию, предусмотренный инвестдоговором на дату его заключения. По аналогии с установками, создаваемыми в рамках квот, применение повышающих коэффициентов при реализации инвестдоговоров уменьшается на период превышения срока ввода установок в эксплуатацию (за исключением установок, введенных в эксплуатацию до 1 ноября 2019 года).

"С учетом предстоящего ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС одним из важных нововведений является режимное взаимодействие с Белорусской энергосистемой установок ВИЭ электрической мощностью 1 МВт и более, созданных в пределах распределенных после 1 ноября 2019 года квот", - добавили в пресс-службе.

Как отметили в Минэнерго, данные изменения обусловлены мировым развитием технологий использования ВИЭ, повышением эффективности работы применяемого оборудования и снижением его стоимости, а также предстоящим вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС.-0-

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