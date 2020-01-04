Утверждена среднесрочная финансовая программа бюджета на 2020-2022 годы

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета Беларуси на 2020-2022 годы утверждена постановлением Совета Министров от 3 января 2020 года №3, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Документ определяет основные параметры экономического развития и важнейшие денежно-кредитные показатели Беларуси, лимит госдолга, основные параметры бюджета и предельные объемы его расходов по госпрограммам на 2020 год (без учета средств республиканского централизованного инновационного фонда на 2020 год).

Программой заложены объемы ВВП на 2020 год - Br141 млрд 874,7 млн, на 2021 год - Br151 млрд 771,7 млн, на 2022 год - Br162 млрд 242 млн. Темпы роста ВВП предусмотрены на уровне 101,9% в 2020 году, 101,4% - в 2021-м и 102,1% - в 2022 году. Планируется, что размер ставки рефинансирования (в среднем за год) составит 9,5% в 2020 году, 9,25-10% - в 2021-м, 8,5-9,75% - в 2022 году.

Наибольший объем финансирования по государственным программам и подпрограммам в 2020 году предполагается направить в сферы здравоохранения и образования (госпрограмма "Здоровье народа и демографическая безопасность" - Br1,493 млрд, программа "Образование и молодежная политика" - Br1,103 млрд).

Финансовая программа должна реализовываться с учетом обеспечения устойчивости и сбалансированности республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (размера профицита) бюджета. Налоговая нагрузка на экономику должна быть не выше 26% от ВВП, не менее 25% ежегодной потребности в погашении госдолга нужно финансировать за счет недолговых источников.

Социальная направленность бюджетных расходов сохранится, объем бюджетного участия во всех видах господдержки реального сектора экономики в 2020 году снизят менее чем на 10%.-0-