Утверждена среднесрочная финансовая программа бюджета на 2021-2023 годы

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждена среднесрочная финансовая программа республиканского бюджета на 2021-2023 годы. Соответствующее постановление Совета Министров от 20 апреля №227 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В программе заложены основные параметры экономического развития, республиканского бюджета, важнейшие денежно-кредитные показатели, лимит государственного долга. Прогнозный объем валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году - Br158 млрд 481,6 млн, в 2022-м - Br172 млрд 536 млн, в 2023-м - Br188 млрд 584,3 млн. Темпы роста ВВП прогнозируются на уровне 101,8% в 2021 году, 102,9% - в 2022-м, 103,8% - в 2023-м. Индекс роста потребительских цен в среднем за год предусмотрен в 105,5% в этом году, 104,8% и 104,5% - в 2022 и 2023 годах соответственно.

Документом определено, что реализация среднесрочной программы осуществляется с учетом ряда мер бюджетно-налоговой политики. Это обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (размера профицита) бюджета, своевременное и в полном объеме осуществление платежей по государственному долгу, укрепление самостоятельности местных бюджетов и повышение налоговой автономии регионов. Налоговая нагрузка на экономику не должна превышать 26% от ВВП. В числе мер названы также минимизация фискальных рисков, расширение сферы применения нормативных методов бюджетного планирования.

Социальная ориентированность расходов сохраняется. Так, в этом году на здравоохранение предполагается направить свыше Br1,668 млрд, на образование - Br1,291 млрд, на социальную политику - более Br2 млрд.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-