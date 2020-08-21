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21 августа 2020, 11:53

В атомной энергетике разработаны технологии для надежной эксплуатации АЭС - Клепиков

Фото из архива
Фото из архива
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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В атомной энергетике разработаны технологии для надежной эксплуатации АЭС. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Научно-технического центра безопасности ядерных технологий (Казахстан) кандидат физико-математических наук Александр Клепиков.

"Атомная энергетика в настоящее время избавилась от многих проблем роста и разработала критерии и технологии, позволяющие обеспечить надежную и экономически выгодную эксплуатацию АЭС", - отметил эксперт.

В то же время остаются еще два вопроса, которые должны быть проработаны, чтобы атомная энергетика стала еще более безопасной для окружающей среды и приемлемой для общественности.

"Эти вопросы связаны с выводом из эксплуатации установок, которые отработали свой проектный срок, и обращением с радиоактивными отходами, получаемыми как во время эксплуатации АЭС, так и при выводе из эксплуатации, - пояснил Александр Клепиков. - Имеющиеся технологии обходятся достаточно дорого, снижают экономическую эффективность эксплуатации и вызывают у общественности сомнения в необходимости развития атомной энергетики. При активной работе ученых и технологов над этими вопросами и их решением атомная энергетика имеет все шансы стать одним из основных источников тепловой и электрической энергии для промышленно развитых стран".

В Казахстане в свое время также задумывались о строительстве атомной электростанции. Эксперт обратил внимание, что Казахстан является страной с производством электроэнергии, достаточным для нужд производства, сельского хозяйства, транспорта и коммунально-бытового потребления. При этом основная часть энергоисточников располагается на севере страны, а южная зона Казахстана исторически была энергодефицитной и во времена СССР ее дефициты покрывались электростанциями объединенной энергосистемы Средней Азии. Вопрос строительства в этом регионе базового источника начал прорабатываться в конце 70-х годов прошлого столетия и с 90-х годов трижды инициировался вариант использования АЭС в качестве такого базового источника. Последний раз возможность строительства АЭС в Казахстане рассматривалась в 2019 году, но окончательное решение так и не было принято.

Как пояснил Александр Клепиков, в качестве обоснования строительства АЭС рассматривались несколько основных доводов. Так, согласно прогнозному энергобалансу, для обеспечения прогнозируемой собственной потребности в мощности до 2030 года с учетом замещения мощностей энергоисточников, выводимых из эксплуатации, в стране необходим ввод нового крупного базового энергоисточника.

Кроме того, с учетом имеющихся в Республике Казахстан запасов природного урана и мощностей по производству топлива сооружение АЭС позволило бы более оптимально и сбалансированно использовать имеющиеся топливные и минеральные ресурсы, повысить энергетический потенциал страны, развивать ядерные технологии для использования в различных отраслях экономики, обеспечить социально-экономическое развитие территорий страны в регионах предполагаемого строительства АЭС.

Что касается социальных выгод, то к реализации проекта привлекается местная промышленность, что стимулирует ее развитие. Одновременно получают развитие социальный, культурно-бытовой, транспортный секторы, жилищно-гражданское строительство и обслуживающие указанные сектора сферы услуг. Увеличивается доля высококвалифицированного и научного персонала.

Выгоды есть и для местного бюджета: в течение всего периода эксплуатации АЭС часть налогов поступает в местный бюджет. В регионе растет производство за счет снижения тарифов на электроэнергию. Увеличивается инвестиционная привлекательность региона и более быстрыми темпами развивается бизнес, добавил Александр Клепиков.-0-

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