В Беларуси аккредитовано первое национальное рейтинговое агентство

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси аккредитовал и включил в реестр рейтинговых агентств общество с ограниченной ответственностью "БИК Рейтингс". Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка от 12 января 2021 года №7, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Нацбанк также согласовал методологию ООО "БИК Рейтингс" по присвоению корпоративных рейтингов. Она применима для оценки кредитных рейтингов организаций - резидентов Беларуси. Вместе с тем не предусмотрено применение методологии к банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям, Банку развития, лизинговым компаниям, микрофинансовым организациям, инвестиционным фондам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, страховым организациям, кооперативным организациям из-за особенностей их работы. Методология также не предусматривает оценки эмитируемых (выдаваемых) финансовых инструментов эмитента.

Правовые основы рейтинговой деятельности и деятельности рейтинговых агентств в Беларуси, а также требования к методологии рейтингового агентства, порядку и срокам составления и представления отчетности и иной информации определены постановлениями правления Национального банка от 12 августа 2019 года №324 "О методологии, отчетности и иной информации рейтингового агентства" и от 12 августа 2019 года №325 "Об организации и осуществлении рейтинговой деятельности".-0-