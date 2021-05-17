17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 11,6 млн абонентов сотовой электросвязи, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

"В Беларуси постоянно развивается сотовая связь. Количество абонентов сотовой подвижной электросвязи неуклонно растет и на 1 апреля 2021 года уже составило 11,67 млн, а процент проникновения - 125%, что соответствует мировым тенденциям. Из них услугами доступа в сеть интернет пользуются 64% абонентов", - отметили в ведомстве.

Услуги сотовой подвижной электросвязи второго (2G) и третьего (3G) поколений доступны для 99,9% населения на более чем 98% территории страны. Охват услугами сотовой электросвязи по технологии LTE постоянно увеличивается и на 1 апреля 2021 года составляет 92% населения и 42,8% территории страны.

Количество точек общественного беспроводного широкополосного доступа на базе технологии Wi-Fi составляет около 1,2 млн. "Все это приводит к росту объема потребления услуг электросвязи. Так, только в 2020 году объем данных, потребленных абонентами и пользователями, подключенными к сети интернет, составил 4855,5 петабайт, а ширина внешнего канала для доступа увеличилась на 382 Гбит/с и составила 1933 Гбит/с", - пояснили в Минсвязи.

Как добавили в министерстве, Беларусь первая среди стран СНГ перешла на цифровой формат вещания еще в 2015 году, и сегодня эфирное цифровое телевидение доступно 99,5% населения страны. Количество абонентов, пользующихся услугами эфирного цифрового телевизионного вещания, составляет более 171 тыс.

"Достигнутый уровень развития электросвязи в Беларуси позволяет практически полностью обеспечивать растущие информационные потребности граждан, бизнеса и государства, создает условия для дальнейшей цифровизации страны и оказания электронных услуг на всей территории республики", - считают в ведомстве.

Также в министерстве рассказали, что сегодня международная общественность отмечает Всемирный день электросвязи и информационного общества. Дата праздника связана с созданием 17 мая 1865 года Международного телеграфного союза, впоследствии переименованного в Международный союз электросвязи (МСЭ).

"Важность этого памятного дня и свою профессиональную причастность к нему отмечают все работники белорусской отрасли электросвязи. Основанием служат успехи, достигнутые Беларусью в развитии электросвязи, которыми мы все по праву можем гордиться", - говорится в сообщении Минсвязи.-0-