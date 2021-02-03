В Беларуси депозиты физлиц в IV квартале 2020 года снизились на 4,8%

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси срочные банковские вклады физлиц в IV квартале 2020 года снизились на 4,8% и на 1 января 2021 года составили Br16,78 млрд. Такие данные приводятся в ежеквартальном обследовании Национального банка по программе "Знай своего клиента" по вкладам физлиц, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

Депозиты в национальной валюте составили Br4,63 млрд, или 27,6% от общего объема депозитов физлиц во всех видах валют (на 1 октября 2020 года - 26,6%), и снизились по сравнению с 1 октября на Br51 млн, или на 1,1%.

Срочные вклады в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составили Br12,15 млрд (72,4% вкладов). По сравнению с 1 октября они уменьшились на Br786 млн, или на 6,1%. Срочные вклады в иностранной валюте в долларовом выражении за IV квартал 2020 года уменьшились на $188 млн, или на 3,8% и на отчетную дату составили $4,71 млрд.

Срочные отзывные вклады физлиц в национальной и иностранной валютах на 1 января 2021 года составили Br4,93 млрд (29,4% от всех вкладов) и уменьшились по сравнению с 1 октября 2020 года на Br634 млн, или на 11,4%. При этом срочные безотзывные вклады составили Br11,85 млрд, или 70,6%. Они уменьшились по сравнению с 1 октября прошлого года на Br204 млн, или на 1,7%.-0-